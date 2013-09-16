中国能源：8月全社会用电量5,103亿千瓦时，同比增13.7%--能源局

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京9月16日 - 中国国家能源局公布，8月份全社会用电量为5,103亿千瓦时，同比增长13.7%。1-8月，全国全社会用电量累计35,003亿千瓦时，同比增长6.8%。
能源局网站周末刊登的新闻稿称，分产业看，1-8月，第一产业用电量692亿千瓦时，同比下降0.5%；第二产业用电量25,654亿千瓦时，增长6.3%；第三产业用电量4,161亿千瓦时，增长10.7%；城乡居民生活用电量4,496亿千瓦时，增长7.5%。
1-8月，全国发电设备累计平均利用小时为3,016小时，同比减少57小时。其中，水电设备平均利用小时为2,265小时，减少114小时；火电设备平均利用小时为3,323小时，减少18小时。
1-8月，全国电源新增生产能力（正式投产）4,710万千瓦，其中，水电1,605万千瓦，火电2,092万千瓦。（完）
欲浏览详情请点选国家能源局网站 (here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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