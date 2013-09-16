金属期市：伦铜从五周低点反弹，因叙利亚局势的相关忧虑消退

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
投资者认为，若另一位重要人选--叶伦出任主席，那么美联储将在更长时期内保持宽松政策。市场目前正在静观联储每月850亿美元资产购买计划的前景。该央行周二将开始为期两天的政策会议。
俄罗斯与美国周六抛开分歧，就叙利亚问题达成协议。根据协议，销毁叙利亚总统阿萨德政府的化学武器，或可避免美国对叙发动军事打击。 市场人气也受到该因素提振。
期铅价格上升0.7%，上周五下跌2.3%至六周低位，因库存增长近30%。
LME在荷兰港口Vlissingen注册仓库的单日铅库存<0#MPBSTX-LOC>大增49,475吨。根据LME数据，这是自1970年以来最大的铅库存单日增幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 王翔琼/王兴亚)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。