金属期市：伦铜从五周低点反弹，因叙利亚局势的相关忧虑消退

投资者认为，若另一位重要人选--叶伦出任主席，那么美联储将在更长时期内保持宽松政策。市场目前正在静观联储每月850亿美元资产购买计划的前景。该央行周二将开始为期两天的政策会议。

俄罗斯与美国周六抛开分歧，就叙利亚问题达成协议。根据协议，销毁叙利亚总统阿萨德政府的化学武器，或可避免美国对叙发动军事打击。 市场人气也受到该因素提振。

期铅价格上升0.7%，上周五下跌2.3%至六周低位，因库存增长近30%。

LME在荷兰港口Vlissingen注册仓库的单日铅库存<0#MPBSTX-LOC>大增49,475吨。根据LME数据，这是自1970年以来最大的铅库存单日增幅。(完)

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