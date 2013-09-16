香港金融：金发局旗下报告建言全方位扩港人民币业务--报载

路透香港9月16日 - 香港金融发展局上周五举行会议，旗下内地机遇小组撰写人币离岸中心发展研究报告，正式提交大会并获接纳，20多项建议内容，包括放宽本港居民目前每人每日最多兑换2万元人民币的上限。

苹果日报周一报道称，金发局接纳的研究报告，20多项建议属方向性纲领，内容包括，应透过港交所 发展人币计价商品期货合约、扩大本港人币资金池规模及跨境对流安排、提高本港居民经清算行以在岸价（CNY）每人每日兑换最多2万元人币上限。报告指，本港应全方位开拓人币产品及服务，如人币计价保单、资产管理及证券产品。

报道表示，该局主席查史美伦，稍后会将报告提交政府，若无重大修订并在政府同意下，不排除会对外公布，下一步希望能与内地相关机构沟通，推动建议内容。

内地机遇小组由已退休的重量级中资老总秦晓任召集人，他出席上周五会议。消息说，会议进行约两个半小时，尽管近日外界就上海自贸区金融试点开放的传闻，炒得热火朝天，但迄今未有细节公布，故金发局会议内，没有就沪港人币离岸市场形势，进行太多讨论。该局认为，本地人币离岸市场发展，要具备危机意识，本港作为最大人币离岸中心，依然保持竞争力及优势。

人币研究报告是内地机遇小组，撰写的四份报告中，最先完成的一份。小组就前海、CEPA及证券经纪业务等其他研究报告，仍在推进中。

该报道并采访交通银行（香港分行）环球金融市场部经济及策略师何文俊，他认为由金发局就本港人币离岸中心前瞻发展，作出跨界别规划研究，应能产生效力，“可以更有创新性及更加大胆”，局中成员不乏中资国企老总，具备内地脉络的重量级人马，可发挥影响外，亦因该局非监管机构，提交建议可更富创新及多元性。(完)