港报财经评论：弃债从股慢慢等--信报9月16日

弃债从股慢慢等 /习广思

市场对退市的焦虑症，本周应会完结。现时市场预期好的结果是，联储局开始减少买债，作为退市的开始；但央行不可能大幅削减买债，只会小规模退市，大概会每月减少购买100亿至150亿美元资产。这场退市的变数，已不是退与不退，而是收水力度的大小，但连银行公会能够不回避地预计退市规模，市场对退市已做足心理准备。就在退市前夕，上周五美债息回落，美股继续上升，市场已消化退市消息，除了出现的变数是与现时估计的版本大大不同，否则债市压力有望减轻，事实上，美股其实早已无惧退市。

美国退市营造的资金逆流，以至资产重新配置，才是对投资者最大的影响，最明显的是资金逐步由债券、企债、高息资产流出，转而流入股票资产；股票资产当中，资金又由新兴市场、高息股流出，转流入欧美日股市，以及经济见改善的市场。美银美林首席投资策略师Michael Hartnett指出，美国具备所有条件，货币政策宽松、财政紧缩不再、楼市回升、美元低企、企业现金充裕，如果经济在这种情况下仍未能回升，那可能永远都不会回升。他看好美国经济，而现时看好资股票(资产)、银行(行业)、欧洲(市场)。

加息预期低债券撤资慢Hartnett是年初支持弃债从股或股债大挪移的分析员之一，但至今为止，情况不是没有出现，但并不明显，即使资金不断由债市流出来，更多的是选择泊入货币基金码头，避一避风浪；资金有流入美股及欧股的象，但新兴市场股票一样面临撤资潮。资金弃债从股未有明显出现，理由是资金未愿意放弃债券，因为这次退市的关键是，联储局不会那么快加息，即使要加，亦只能以缓慢的步伐上调，以致资金仍以较慢速度离开债市。然而，退市关键是令资金重配，由5月开始，互惠基金资金流表现，最明显变化是资金持续由债市流出，发达国家股票资金流入持续上升，相反新兴市场股票则持续流出。资金弃债从股速度非常慢，是反映加息预期仍低企，但退一步看，一旦退市落实，利率只会有上调的一个可能，故未来弃债从股亦是最大可能。摩根大通私人银行亚洲投资部主管Adam Tejpaul指出，今年见到流入股票资产的资金超越债券，是2006年以来第一次；但以目前资金步伐来看，整体流入股票的资金，依然远远落后于2012年流入债券的资金。他的观察是，大家都认为Great Rotation的重要性，但却是知易行难，始终债券资产在过去五年带来丰厚回报，很多投资者仍未愿放手。

欧罗有望突破阻力 /苏子

欧罗兑美元在本月6日跌至1.3102低位后便已跌不下去，随后欧罗兑美元强力反弹至上周四的1.3325高位，自8月的1.3452高位跌至本月6日1.3102低位的61.8%反弹目标，刚好与该高位水平相若，留意欧罗上周已有三个交易天在此水平遇上极严峻阻力，表面上有机会见顶回落。但由于上周三欧罗已成功突破20天SMA阻力，并连续三个交易天站稳该线之上收市，本周汇价突破上述61.8%反弹目标阻力的机会较高。

本周联储局虽然议息，但由于市场已差不多完全消化可能收水的负面因素，故相信议息结果对汇市的冲击不会太大；反而本周美国总统奥巴马可能宣布提名前财长萨默斯为下任联储局主席，对汇市的冲击将大得多。由于市场担心若由萨默斯接替贝南奇，现行的QE措施将无法延续，在QE前景变得极不明朗的大前提下，相信大户对汇市舞高弄低的空间颇大，从而令本周汇市的波幅有可能扩大及令短线炒家的风险大增。

市场预期若萨默斯接任联储局主席，对美元将构成一定利好的作用。留意届时事实是否如此，若美元的走势与预期相反竟不升反跌，并且令欧罗兑美元可成功突破上周一直屡攻不破的1.3325阻力收市，相信稍后欧罗已具备创今年新高的条件了。上周四美元兑日圆完全补回周初的收市裂口，最后在日线图呈现锤头利好形态。可惜翌日美元兑日圆反弹的高位却受制于100心理关口，并使到日线图呈现陀螺的争持僵局形态，故今天美元兑日圆若出现单边突破的市况，料无论升跌将会成为未来一段时间的主要趋势。例如若今天以大阴烛跌破99支持收市，后市将会出现逆转性下跌的走势。

没有大茶饭的香港 /习广思

投资市场观望联储局议息，但连银行公会都敢公开押注9月减少买债，显示机会大得很呢！美股的反应早告知大家，投资者不再担心退市，亚洲股市处于被动状态，只能够静观其变；相反，债市及金市开始反映退市机会。十年美债息在3厘关前徘徊，投资者从债市撤退的趋势持续，摩根大通最新调查指出，有23%美债客户配置是偏空，较一周前再上升，投资者仍是看淡美债。金价反弹至1,400美元后无力再上，是利亚开战风险回落的影响，但更大因素是退市在即，高盛预期2014年金价跌穿1,000美元大关；路透社旗下GFMS指出，到2014年讨论加息时，金价下跌压力会更大。

港股连升多日后，昨日全面性下调。恒指在23,000点已无力再上，开市后由内银金融股领跌，但汇控 、中移动 支撑指数，收报22,915点，全日下跌38点。大市成交额回落至573亿港元，沽空比率11%。恒指不能代表大市，国企指数跌势颇急，大市有850只股份下跌，中资股、强势股均全面回吐。周期性股份炒完散，煤炭、航运、钢铁股全面回吐，新能源股凭藉政策憧憬而上扬。各个板块则藉题材轮流炒作，其中有虚也有实，早前中国经济回稳，加上欧美经济摆脱阴霾，令这批周期性股票大幅上升，只因估值跌得太残；投资者不要忘记，中国淘汰落后产能，经济减速等因素仍会持续，好淡因素继续角力，炒作后回落，但低位亦会见反弹。强势濠赌股放完烟花回落，回吐压力不细，投资者宜等调整后再吸纳。

李克强近期高调的几番言论，包括为经济保底后，提出后面更精彩论调，非但向市场发放信心，亦有意无意间给予了市场许多政策憧憬，正因为经济下滑顾虑减低，中国有机会推行更多改革。继炒作深圳前海概念后，上海自贸区近期成为A股另一个炒作话题，近日更传出发行优先股，以及民营银行等风声，不似空穴来风，各种改革政策陆续推出。改革肯定是好事，但也是一把双刃剑，日前传闻内银获准发优先股来补充资本，带来一阵兴奋，到昨日传出民营银行消息，则有加大竞争的忧虑。长远来看，内银优势会逐步减少，尤其是中国推行利率自由化，但长年累月下来的垄断优势，要打破也并不容易呢。