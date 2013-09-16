台湾债市：10年期公债殖利率盘初大跌，萨默斯退出美联储主席竞争

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北9月16日 - 台湾10年期指标公债102/10 周一早盘发行前交易(when-issued)殖利率大跌逾5个基点，反应美国前财长萨默斯退出联邦储备理事会(美联储/FED)主席竞争的利多。
交易商认为，虽然今日美债东京盘因公众假期休市，不过预料下午的欧洲盘，美国10年公债殖利率将跳空下跌逾10个基点，因投资人认为萨默斯对量化宽松采取强硬立场，他的退出有利于债市多头。
“才一天就风云变色，看来应该是叶伦了，这样QE(量化宽松)应该会退得很慢。”一位证券商交易主管说。
美国总统奥巴马前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯，决定退出关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席一职的竞争。现任主席贝南克的任期将于明年初结束。
交易员观察市场最新动态：
* 美国10年公债殖利率料因萨默斯退出FED主席竞争而下跌，3.0%水准短线难再见。
* 102/10足额标出，不过保险业得标比重仍低，显示前五大交易商对台债兴趣缺缺。
* 台债早盘快速反应萨默斯的利多后，102/10发行前交易殖利率料难跌破1.70%。
交易员预估指标公债今日标债前主要交投区间：
*102/10：1.70-1.73%
本地时间09:43时最新报价：
*102/10期公债殖利率跌5.56基点报1.7169%。
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* 《即时观点》萨默斯退出美联储主席职位的竞争
* 《一周经济焦点》美联储本周开会，如何缩减刺激力度将终见分晓 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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