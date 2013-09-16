台湾债市：10年期公债殖利率盘初大跌，萨默斯退出美联储主席竞争

路透台北9月16日 - 台湾10年期指标公债102/10 周一早盘发行前交易(when-issued)殖利率大跌逾5个基点，反应美国前财长萨默斯退出联邦储备理事会(美联储/FED)主席竞争的利多。

交易商认为，虽然今日美债东京盘因公众假期休市，不过预料下午的欧洲盘，美国10年公债殖利率将跳空下跌逾10个基点，因投资人认为萨默斯对量化宽松采取强硬立场，他的退出有利于债市多头。