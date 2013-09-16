港报财经评论：内银股经金改后再出发--经济日报9月14日

内银股经金改后再出发 /林瑞芬

大市整固之势持续，昨日所见，国指较恒指沽压大，恒指跌0.17%至22,915，国指跌0.93%至10,538，今浪港股起动靠国企带动，密切观察国指走向为上。下周市况，可能观望的时间多于一切。技术上，预期港股仍属大涨小回格局。恒指回吐宜守22,500，守其上完成调整属强势，若失守但能在22,000前企稳的话，仍算健康调整，只是深度较大，未来突破心理关口近23,000就要更多成交额的配合。国指方面，回调宜守10,000上，未来以改革预期配合冲11,000心理关口。下周一及周二要等周三联储局的议息结果，到周四，中国内地股市因中秋节休市，又失风向标，周五就更加不用讲，港股休市。由此看来，下周三联储局的议息结果，将关键性地决定周内走势。

对下周联储局的声明，几个可能方向：一是未就减买债规模下笔。二是就减买债规模的提示。就目前来讲，倾向会透露减买债规模，若如是，就要对比市场预期与实际的出入。减买债已为市场所预期及在第二季开始不断消化，若最终公布的减买债数目在近100亿美元或150亿美元的话，是市场可接受水平。相反，若超越此数额，视为最不利金融市场的结果。年底之前，是美国金融市场的多事之秋。QE缩减规模、联储局主席的任命以及美国债务上限的提高，均是不宜看小年底的政策风险。美国要是有超预期的经济增长，未来QE缩减步伐只是有序展开，环球的股市震荡将是最小！

上证综合指数昨结束连续五天升势，收报2,236，回吐0.8%，但总计全周上证累计上升了4.5%。回说大市，昨日所见，资源及航运股等早前炒经济复苏，高位套利回吐压力显强，中海发展 、江西铜业 、马钢 及兖州煤业 跌3.2%至6.5%不等。这类敏感周期股份，在经济复苏初期，确是会较为波动不定，因前路始终崎岖不平，一个经济数据逊市场预期，股价又可能受累大跌。现阶段，只是适合短炒为主，顺路上车，不顺路落车，直至中国经济转型入直路为止。

淡季正来临，电力股小心 /余少文

市继续调整，小心国企指数要跌至10,000点才回升。而昨日逆市上升的电力股，因为今明两个月是行业淡季，加上明年有下调电价压力，小心电力股未调整完。中国内地股市昨日先升后跌，国企指数则跌穿250天平均线，全日跌98点或0.9%，收报10,538点，成交额137亿港元，沽空额增加至27亿港元，是9月最大单日沽空额，占国指成交比重近20%，是三个多星期以来最高。而红筹指数跌不足1点，报4,418点，成交额52亿港元。国企指数过去一周反弹，可惜受制50周线，乐观是国指仍未跌穿由6月回升以来所形成的上升通道，只要守通道底部，可维持上升态势及冲击250周线，所以目前可将回调视作大涨小回格局来看待。

至于电力股今日普遍逆市上升，相信是受到中国内地煤炭价格继续下跌的支持，因为煤炭是火电为主的电力股的主要成本。中国内地今年上半年发电量和用电量升幅只有4%和5%，但受惠煤炭价格下跌支持，大唐发电 、华润电力 、中国电力 、华能国际 、华电国际 等火电为主的股份，上半年盈利增长由75%至520%不等。虽然中国煤炭价格指数下半年至今继续下跌，目前跌至3年多低位157点，火电类电力股今年盈利高增长应该没有悬念。

彭博预测数字显示，上述电力股今明两年预测PE可维持单位数，但明年盈利增长会放缓，如华能未来两年预测PE都约8.1倍，华电和中国电力明年盈利可能倒退等。此外，煤炭价格指数近期跌势较上半年明显放缓，不排除第四季再跌空间在收窄。早前表示，煤电联动制度下，由于煤价今年肯定大跌，由年初170点跌至上周157点，电价在明年初颇大机会要下调。尽管电力股应该不会再出现盈转亏事件，只是中央一旦开始下调电价，至少会收窄电力股的盈利增长空间，对电力股而言始终是噩耗，或是电力股股价在5月至6月出现调整的原因之一。