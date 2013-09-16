新债招标：中国农发行七年固息债中标利率4.86%--业内人士

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京9月16日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的七年期固息债，中标利率为4.86%，投标倍数为2.45倍。
该期新债为农发行今年第22期金融债，按年付息，采用单一利率中标(荷兰式)招标，不设基本承销额，承揽费为0.15%。分销期为9月17日-9月26日，缴款日和起息日为9月26日，10月8日上市。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。