新债招标：中国农发行七年固息债中标利率4.86%--业内人士

该期新债为农发行今年第22期金融债，按年付息，采用单一利率中标(荷兰式)招标，不设基本承销额，承揽费为0.15%。分销期为9月17日-9月26日，缴款日和起息日为9月26日，10月8日上市。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)