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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 15:07 BJT

新债招标：中国农发行七年固息债中标利率4.86%--业内人士

路透北京9月16日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的七年期固息债，中标利率为4.86%，投标倍数为2.45倍。

该期新债为农发行今年第22期金融债，按年付息，采用单一利率中标(荷兰式)招标，不设基本承销额，承揽费为0.15%。分销期为9月17日-9月26日，缴款日和起息日为9月26日，10月8日上市。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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