台湾汇市：台币兑美元早盘升至一周高位，因全球美元走弱

路透台北9月16日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价较上日走升，创近一周高位。周日突如其来关于萨默斯退出美联储主席竞争的消息，令美元走弱，美元指数 跌至81附近，台币开盘后与韩元 、人民币 等主要亚币走势一致，先行偏升反应，并静待本周美国公开市场委员会(FOMC)开会结果。

汇银人士指出，受此消息影响，台湾股市 高涨，台债殖利率明显走跌，台币也跟进反应利多，场上外资美元卖单增多，但出口商追价意愿待观察，交投量暂不见有效放大，价位暂未能突破9月10日的盘中高点29.622。

〞少数外资买美元，其他的都在卖。〞一外资银行交易员说。

另一本地银行交易员指出，出口商盘初虽然观望，但台币价格如果于盘中快速接近29.600的波段高位，将可能引发出口商的恐慌性美元卖压，今日稍晚盘势仍待观察。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.630-29.650，上日在29.720-29.750，上日因央行作价收在29.842。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上日没有交易，但一早开盘后跟随现货方向，美元/台币各天期折价明显较上周五扩大，美元弱势明显。美元/台币指标一个月期 早盘报约29.555/570，也来到约一周低位。

本地时间9:45时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升2.03角报29.639。

交易员观察市场最新动态：

* 外资多数站在美元卖方

* 台股 表现亮丽，助益台币走高

* 央行暂时未见大动作阻升台币

* 出口商仍倾向观望，进口商零星进场

* 韩元升势暂时打住，料台币急升机会亦不大

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.610-29.680

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