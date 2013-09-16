港报社评：不减军地而能释放土地潜能之议--明报9月16日

政府土地储备不足成为增加建屋的樽颈，当中除了开拓业权全归政府的新土地来源之外，香港朝野都应该用新思维思考现有的土地用途，例如新界石岗机场及军营，占地只有159公顷，但却令周遭约2600公顷土地有高度限制，受影响的土地包括锦上路西铁站及八乡车厂上盖；有建议指在不缩减军事用地面积的情下，只要放宽高度限制，即可释放近两个新界东北发展区规模的用地。 驻港部队接收了英军留下的部分处军营及设施，使用率不高，是否可以让路予土地发展，应作深入研究。要游说中央及特区政府缩小军营规模，会有难度。但是军营土地毋须减少，只需调节机场的运作模式，适度放宽高度限制，就可释出周围大面积土地的潜能，这个建议值得当局认真研究。 土地不足不但制约香港发展，亦令社会矛盾恶化，所以，现时享有土地特殊使用权的持份者，均必须接受严格的检视，政府应按此原则从严审批丁屋地、高尔夫球场及数十个会所享有的土地特殊使用权。 目前有930公顷土地预留作乡村式发展，大部分供兴建丁屋，这是非常不恰当的安排，丁屋特权应该了断。过去有人建议兴建「多层丁厦」让原居民上楼，政府应与原居民商讨，以「多层丁厦」换取丁屋「截龙」，「买断」丁屋的世袭权益，使乡郊土地可让全港市民共同享用。 土地问题一直困扰香港，若能采用新思维，全面研究各种释放土地的方法，开诚布公，让港人掌握土地供应的全局，再据此作出知情的抉择，我们才有机会为香港解决土地荒找出一条可行的活路。