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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--9月17日****

路透9月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 9月17日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段        预估值           前值
 0800      欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                           7月            --        盈余169
           欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                                        --        盈余261
 0800      欧元区净投资(亿欧元)                                     7月            --      净流入181
 0830      英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                          8月         +0.5%           持平
           英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                  +2.7%          +2.8%
           英国零售物价指数(RPI)(较前月)                            8月         +0.4%           持平
           英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                    +3.2%          +3.1%
           英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)              8月         +0.4%           持平
           英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年                           +3.2%          +3.2%
           同期)                                                                       
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                  8月         +0.2%          +1.1%
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                          +3.0%          +5.0%
                                                                                       
           英国PPI产出物价(较前月)                                  8月         +0.2%          +0.2%
           英国PPI产出物价(较上年同期)                                          +1.8%          +2.1%
           英国PPI核心产出物价(较前月)                              8月         +0.1%          +0.1%
           英国PPI核心产出物价(较上年同期)                                      +1.1%          +1.1%
 0900      德国ZEW经济景气指数                                      9月          46.0           42.0
           德国ZEW现况指数                                                       20.8           18.3
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                  9月14日当周            --          +1.5%
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                          8月         +0.2%          +0.2%
           美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                  +1.6%          +2.0%
           美国扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                                  +0.1%          +0.2%
           美国扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                              +1.8%          +1.7%
 1230      美国实质所得                                             8月         +0.1%          -0.5%
 1230      加拿大制造业销售                                         7月         +0.5%          -0.5%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)                9月14日当周            --          +4.6%
 1300      美国整体资本净流动(亿美元)                               7月            --      净流出190
 1400      美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数                 9月            59             59
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                              8月            --          +0.2%
                                                                                       
 2245      新西兰季度经常账(亿新西兰元)                          第二季      赤字18.5       赤字6.60
           新西兰年度经常账(亿新西兰元)                                     赤字101.0      赤字100.8
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

 9月16日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段          现值         预估值
 0800      意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                             7月     顺差31.52             --
           意大利全球贸易收支(亿欧元)                                       顺差59.48             --
 0900      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)               8月终值         +0.1%          +0.1%
           欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                           +1.3%          +1.3%
 0900      欧元区劳工成本(较上年同期)                            第二季         +0.9%             --
           欧元区薪资(较上年同期)                                               +1.1%             --
 1230      美国纽约联邦储备银行制造业指数                           9月          6.29           9.20
 1315      美国工业生产(较前月)                                     8月         +0.4%          +0.4%
           美国制造业产出(较前月)                                               +0.7%          +0.4%
           美国产能利用率                                                       77.8%          77.8%
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                      8月         -1.3%             --
           韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                                      +0.3%             --
 (完)

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