主要国家经济指标预测--9月17日****

路透9月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余169 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余261 0800 欧元区净投资(亿欧元) 7月 -- 净流入181 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.7% +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 8月 +0.4% 持平 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) +3.2% +3.1% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 8月 +0.4% 持平 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年 +3.2% +3.2% 同期) 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +0.2% +1.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) +3.0% +5.0% 英国PPI产出物价(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 英国PPI产出物价(较上年同期) +1.8% +2.1% 英国PPI核心产出物价(较前月) 8月 +0.1% +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) +1.1% +1.1% 0900 德国ZEW经济景气指数 9月 46.0 42.0 德国ZEW现况指数 20.8 18.3 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月14日当周 -- +1.5% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.6% +2.0% 美国扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.7% 1230 美国实质所得 8月 +0.1% -0.5% 1230 加拿大制造业销售 7月 +0.5% -0.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月14日当周 -- +4.6% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出190 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 59 59 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2% 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第二季 赤字18.5 赤字6.60 新西兰年度经常账(亿新西兰元) 赤字101.0 赤字100.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月16日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差31.52 -- 意大利全球贸易收支(亿欧元) 顺差59.48 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 8月终值 +0.1% +0.1% 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.3% +1.3% 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 +0.9% -- 欧元区薪资(较上年同期) +1.1% -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 6.29 9.20 1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.4% +0.4% 美国制造业产出(较前月) +0.7% +0.4% 美国产能利用率 77.8% 77.8% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -1.3% -- 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) +0.3% -- (完)