韩国股市：升至六个月高位，萨默斯退出角逐FED主席的消息带来支撑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔9月16日 - 韩国股市周一早盘升至六个月高位，因风险胃纳得到提振，此前萨默斯退出角逐美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席；日圆走坚则推升汽车类股。
外界认为萨默斯相对强硬，而他的退出决定可能使得政策鸽派--美联储副主席叶伦在角逐主席大位上成为领先者。
“萨默斯退出角逐，对投资者来说是正面消息，因这去除了美联储政策的不确定性，”三星证券首席市场策略师Oh Hyun-seok表示。
0126GMT时，韩股综合股价指数 上涨1%至2,013.72点，稍早曾触及2,018.02点，为3月7日以来最高水准。
汽车类股上涨，因日圆兑美元连续第三天升值。现代汽车 上涨3%至近15个月高位，起亚汽车 升2.7%。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。