韩国股市：升至六个月高位，萨默斯退出角逐FED主席的消息带来支撑

路透首尔9月16日 - 韩国股市周一早盘升至六个月高位，因风险胃纳得到提振，此前萨默斯退出角逐美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席；日圆走坚则推升汽车类股。

外界认为萨默斯相对强硬，而他的退出决定可能使得政策鸽派--美联储副主席叶伦在角逐主席大位上成为领先者。

“萨默斯退出角逐，对投资者来说是正面消息，因这去除了美联储政策的不确定性，”三星证券首席市场策略师Oh Hyun-seok表示。

0126GMT时，韩股综合股价指数 上涨1%至2,013.72点，稍早曾触及2,018.02点，为3月7日以来最高水准。