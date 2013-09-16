美国企业：“你在雷曼工作？我还以为它倒闭了呢”

“许多人带着纸箱离开了，但两天后又回来，”Bolland称。不少人当时并不清楚管理人将需要何种技能，用来分拆涉及几十个国家、数以千计的复杂交易和法律实体。

这其中也包括与前雷曼集团其他业务部门之间的争端。在破产状态下，雷曼旗下的每家实体都在为自己争取利益。

“一开始情形有点奇怪。你与曾经共事的人产生分歧，之后还要跟他们讨价还价。没有人心怀恶意，如果你赢得了法律争议，那就是赢了，这就是生活。一切皆出于商业目的，无关个人恩怨，”Bolland说。

金融、营运、法务、风险与资产估值专家都保住了工作，或者在雷曼破产后几个月又重新得到聘用。

雷曼的业务还共用一套IT系统，不过之后各业务的系统已相互独立并重新构建。

“这是雷曼做过的规模最大的IT项目，而我们不得不在管理人的监督下进行。抛开法务和估值问题以及谈判的艰难程度不谈，从操作角度而言，这算是个十分艰巨的任务，”Bolland说。

Bolland称，LBIE在明年底之前的员工数量将减少很多。

他说，在LBIE的工作经历对于中层员工而言很有用，对于高层人员来说则是“回报丰厚且令人满意的”。