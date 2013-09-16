台湾汇市：台币/美元收升至逾四个月高位，央行阻升但压力仍大

* 萨默斯退出FED主席竞争，美元走弱 * 外资汇入力道大增，推升台币 * 央行阻升动作加大 * 明日有机会测试升破29.600整数关卡 路透台北9月16日 - 台币兑美元 周一收高1.21角，创逾四个月的收盘高位。由 萨默斯退出美国联邦储备理事会(FED)主席竞争消息引发的金融动荡，引发外资抛售美元， 买入新兴货币，台币同步受惠走高。 台湾央行虽全程紧盯阻升，但升值压力重重，市场料明日台币仍有机会测试并升破29.6 00的整数关卡。 汇银人士指出，市场原预期本周长假前的三个交易日将淡静以对，但国际金融市场对FE D主席人选的消息反应不小，台币只能跟进。而央行今日虽然提高口头及实质干预的力道， 但和往常相比，仍未〞火力全开〞，市场美元买盘有部分油款及进口商的襄助，稍能缓和外 资美元卖盘。 〞现在是外资汇入为王，央行阻升的效果有限。〞一外资银行交易员说。 台币今日收升约0.41%，微幅落后于韩元 升0.44%。收盘价29.721为逾四个月 高位，前收盘高位为今年5月9日报29.510；盘中也创同波段高位，前高在5月10日报29.488 。 不过韩元已领先台币于盘中创六个半月高位。 另一本地交易员指出，韩元明天或将率先升破1,080元，台币今年的政策底线或落在29. 500的关键水位，但何时能触及要看外资汇入力道是否持续，暂时仍难明朗。 由于央行阻升力道难估，外资汇入也变动较大，交易员大致估明日台币波动区间落在29 .550-29.650间。 数位交易员周一午间告诉路透，台湾央行今日在台币汇市盘中口头干预频率增加，并较 为大量买入美元阻升台币。交易员遇到包括央行致电查询美元卖单客户为谁，以及接近午间 收盘时要求部分美元卖单暂行取消，以利午盘作价，及较为大量买入美元。 今日合计两家外汇经纪商成交量达12.21亿美元，交易量明显放大。 台股 周一大幅收高1.39%，报8,255.34点。台湾证券交易所周一资料显示，外资 及陆资在台股持续买超133.54亿台币，连15日买超1,039.71亿台币。 今日台币实质交易区间在29.610-29.660，上日的主要成交区间约在29.720-29.750。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日也扮演助涨台币角色。外资于该 市场卖出美元力道增加，美元/台币各天期换汇点折价较上交易日扩大，尾盘时一个月期远 期外汇 报价在29.550/29.560左右，美元远汇也同样来到约逾四个月的低位。 美元指数 周一跌至近四周低位，因萨默斯退出美国联邦储备理事会(美联储/FED) 主席职位的角逐后，美联储将在更长时间内维持宽松货币政策的可能性加大。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.721 29.842 29.611-29.810 29.810 8.05 2.71 元太外汇经纪公司 29.715 29.830 29.611-29.800 29.800 4.16 0.91 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.045/-0.030 美元/台币六个月期 -0.290/-0.265 -0.230/-0.200 (完)