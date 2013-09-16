韩国数据：8月出口修正后较上年同期增长7.7%，进口增长1.0%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔9月15日 - 周日公布的海关数据显示，韩国8月出口修正后为较上年同期增长7.7%，持平于本月稍早公布的初值，再次证实韩国制造业的外部需求改善。
韩国8月对欧盟出口较上年同期下滑8.9%，对中国出口增长12.8%，对美国出口增长17.9%。
以下为韩国关税厅发布的8月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差4.9 顺差4.9
出口额(10亿美元) 46.4 46.4
(较上年同期变动%) +7.7 +7.7
进口额(10亿美元) 41.5 41.4
(较上年同期变动%) +1.0 +0.8
*初值为产业通商资源部9月1日公布的数字。(完) (编译 王翔琼；审校 王兴亚)
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