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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 10:21 BJT

韩国数据：8月出口修正后较上年同期增长7.7%，进口增长1.0%

路透首尔9月15日 - 周日公布的海关数据显示，韩国8月出口修正后为较上年同期增长7.7%，持平于本月稍早公布的初值，再次证实韩国制造业的外部需求改善。

韩国8月对欧盟出口较上年同期下滑8.9%，对中国出口增长12.8%，对美国出口增长17.9%。

以下为韩国关税厅发布的8月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差4.9 顺差4.9

出口额(10亿美元) 46.4 46.4

(较上年同期变动%) +7.7 +7.7

进口额(10亿美元) 41.5 41.4

(较上年同期变动%) +1.0 +0.8

*初值为产业通商资源部9月1日公布的数字。(完) (编译 王翔琼；审校 王兴亚)

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