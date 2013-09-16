澳新汇市：澳新货币涨至数月高位，此前萨默斯退出角逐美联储主席职位

澳元兑欧元、日圆和英镑寻获良好支撑，受惠于亚洲股市升势。

然澳元走升，增加了澳洲央行将重启宽松政策以抵销强势货币对经济造成影响的可能性。

市场 反映未来12个月只可能降息约5个基点。多数分析师预期年底前会有宽松动作，因澳洲央行看来将刺激非资源产业，以接替矿业荣景触顶的情况。

大多数的分析师预期，如果澳元守在0.90美元上方，澳洲央行可能会选择再度降息。

“我不认为澳元的升势会持续，更多是仓位调整，而非真正的买盘，”一欧系银行驻新加坡的交易商表示。他提到的是停损买盘。

新西兰元兑美元 一度冲上四个月高位0.8230，最新报约0.8200。

上周新西兰央行的货币政策声明指向明年某个时候会开始升息，这已使得新西兰元得到支撑。

本周的重要事件是美联储会议结果及其是否缩减买债政策。