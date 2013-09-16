《全球金融分析》雷曼倒闭五年后，风险向影子银行业转移

包括黑石集团(百仕通) 、 Cerberus和Avenue Capital在内的企业都已或正在筹建可观的中型市场贷款基金。那些向小型企业提供贷款而不需交纳企业税的商业开发公司，自金融危机以来快速成长。以Prospect Capital Corp为例，该公司通常向中型企业提供500万至1亿美元的贷款，自2008年6月至2013年6月，其资产从5亿美元左右增加至近45亿美元，年增长率相当于50%以上。

Prospect总裁Grier Eliasek称，“由于银行业务受到监管，Prospect和其他非银行贷款机构得以增长，预计未来数年对银行业的监管不会减弱。”

摩根大通 前高管Bill Winters表示，风险从受监管的银行转至未受监管的实体，不一定是坏事。Winters于2011年建立了Renshaw Bay，该公司对银行业正在撤出的领域进行信贷投资。

但其他人较为担心。杜克大学法律和商业学教授Steven Schwarcz称，多德弗兰克金融改革法案因主要关注银行业而存在缺陷。

Steven Schwarcz称，“多德弗兰克法案没有解决金融市场风险，”这位教授一直在撰写关于影子银行和系统风险的文章。

**与银行竞争**

在非银行贷款机构迅速增长之时，银行业却变得更加谨慎。包括高盛和摩根士丹利 在内的几家银行已建立起相关的委员会，负责审批新的产品和一些交易，以避免公司或他们的客户承受不适当的风险。摩根大通和花旗集团 等全球性大银行已撤出学生贷款等信贷业务。

监管机构、银行高管和其他人士表示，不受监管的实体进一步深入银行业传统业务的构想有些棘手。

福特汉姆大学法学院法律学副教授Richard Carnell称，“对于该体系是否安全，我们没有信心。”他曾任克林顿政府负责金融机构的财政部长助理。(完)