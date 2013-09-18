《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(9月16日-18日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国人民银行行长周小川称，要加强宏观信贷政策指导，鼓励和引导金融机构加大对经济社会发展薄弱环节的信贷投入。同时，稳步推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小企业倾斜。 --中国房地产市场延续今年以来的热度，70个大中城市8月房价同比涨幅继续扩大，环比则持续15个月走高，显示全国房价仍面临上涨压力。在结构上，地区分化则进一步加剧。路透根据统计局数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升8.3%，环比涨幅0.8%。

--中国国家信息中心经济预测部撰文指出，目前中国资本账户可兑换程度偏低，不利于企业对外投资、跨国兼并重组获取国外先进技术，建议加快推进资本账户可兑换步伐，明确时间表和路线图，主动适应新一轮国际谈判的规则与标准，以证券投资为重点，有计划、有步骤地取消资本项目管制。

--中国8月FDI同比增幅降至接近零增长，但个别月份数据波动并不足以反映趋势的变化，商务部预计未来数月利用外资还将保持相对平稳，全年实际引资规模有望高于去年。

--中国的新型城镇化到底选择何种路径？全国人大财经委员会副主任委员辜胜阻认为，新型城镇化要围绕“人、业、钱、地、房”五大要素深化改革，其中产业支撑和转移人口稳定就业是城镇化的重要基础。

--“你们制定了一个很好的五年规划，但是不知为什么，好像什么事也没有发生？”这是2010年诺贝尔经济学奖获得者斯班塞先生在对中国“十一五”规划（2006-2010）进行调查研究后提出这样一个问题。中国知名经济学家吴敬琏则对问题的根源作出了解析：通过投资扩张来推动经济增长的做法，不必触动旧的利益格局，因而以强势政府和海量投资为基本特征的发展道路就成为一些官员的行为定式。 --中国正加快淘汰落后工业产能的步伐。工信部公布第三批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及炼钢、焦炭和水泥等13个行业的共计47家企业。 --中国住房和城乡建设部副部长仇保兴称，应不失时机，大力发展轨道交通，促进公共交通的发展，加快居民绿色出行习惯的形成。

--中国推进以人为核心的新型城镇化又有新举措，国务院发布意见，明确当前加快城市基础设施升级改造的重点任务，包括供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网建设和改造等。

--欧盟官员周二表示，欧盟国家下月将同意与中国就一项增进贸易便利的条约展开谈判，或将为这两个全球重要市场间达成自由贸易协定铺平道路。

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--中国银行业的理财业务将迎来资管计划试点，这意味着理财业务将以独立法人身份对接资金供需双方，而不再需要其他金融机构的通道来解决法律纠纷。与此同时，与表内业务完全隔离之后的理财业务，也难以再顶上“保本保收益”的保护伞。 --中国证券报引述权威人士称，有关机构已将房地产投资信托基金（REITs）相关政策方案提交至主管部门，开闸预期强烈。该政策可能伴随着房地产调控长效机制推出。 --中国国家能源局公布，8月份全社会用电量为5,103亿千瓦时，同比增长13.7%。1-8月，全国全社会用电量累计35,003亿千瓦时，同比增长6.8%。 --东方资产管理公司发布报告预计，中国2013年商业银行新增不良贷款规模将同比增长5%以上，银行业不良贷款率将达到1%-2%。而受访商业银行人士认为2012年底的真实不良率在0.95%-1.5%。

--中国证券金融股份有限公司宣布，开展转融券业务的试点券商由原先的11家增至30家；而且转融券标的券亦由原先的87家增至287家。国内媒体初步测算，此次扩容可使融券业务量及余额增加约110%，A股市场的双向交易机制更趋明显。

--中国证监会称，批准上海期货交易所开展石油沥青期货交易并挂牌石油沥青期货合约。 --中国国务院副总理马凯表示，中国在未来一段时期将采取更有力措施推动保险业转型升级，拓宽保险资金运用渠道。加快保险业创新发展，积极发展养老保险等社会亟需的险种。

--中债资信评估有限责任公司与中国社科院金融所宣布，社科院定期开展中国地区金融生态环境评价及地方政府评级相关基础评价指标评估工作，中债资信在参考社科院工作成果的基础上，出具地方政府主体及相关债项评级结果，共同推进地方政府信用评级工作。

--上海自由贸易区即将挂牌启动之际，中国股份制银行--上海浦东发展银行周二公告称，公司计划设立上海自贸区分行，将在报监管部门批准后实施。

--上海证券报报导，中国小商品贸易中心城市--浙江义乌昨公布金融改革专项方案，方案重点涉及七方面内容，包括加快贸易金融产品创新、推动人民币跨境业务创新等。

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--中国腾讯控股 称，将向搜狐 旗下搜狗注入搜索业务和其他相关资产，并投资4.48亿美元现金，交易完成后其在新搜狗公司中占股比例36.5%.

--中国民生银行股份有限公司 公布，与阿里巴巴（中国）有限公司签署战略合作框架协定，双方将在资金清算与结算、信用卡业务等多个范畴开展战略合作，并将推出针对淘宝用户的专属理财产品。

--中国中兴通讯 计划在海外扩大云计算服务，尽管该公司仍面临如何消除安全疑虑的挑战。 --商务部称，初步裁定原产于美国的进口太阳能级多晶硅存在补贴，中国产业受到实质损害，并自本周五(20日)起将对赫姆洛克和AE等企业征收6.5%的临时反补贴税保证金。 --工信部发布通知，明确2013年至2015年继续开展新能源汽车推广补贴工作，纳入中央财政补贴范围的新能源汽车车型应是符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。

--根据三位熟悉内情的消息人士说，中国双汇国际拟以47亿美元收购Smithfield Foods Inc SFD.N 的计划，已经接近取得股东同意的门槛，Smithfield股东将在下周对此项并购进行表决。