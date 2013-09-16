《基金产业焦点》对冲基金对雷曼欧洲债权的押注料迎来可观收获

上述所有提到的基金均拒绝置评或无法联系到发表评论。

PwC预计,会向LBIE的债权人返还约400亿英镑(633亿美元)，包括近230亿英镑给信托索赔人，约有160亿英镑给至多3,400位无担保债权人。

Lomas说，已经支付给无担保债权人的两次派息占索赔的68.5%，再加上11月的另一笔派息，总偿付应差不多到100%。

对其他倒闭的雷曼部门诉讼获胜、以及之前与雷曼交易对手达成和解，带来的解冻现金可用于分派。还有一些款项需要支付，但最终派息或因法律纠纷需等待10多年的时间。

“可能需要10年或20年的时间，并不是不可思议的事，”Lockett表示。

LBIE约有500名员工负责这宗破产业务，再加上200名PwC员工，都归Lomas管理。Lomas的办公室在Canary Wharf，在那里可以看到前雷曼的欧洲总部。逾350名员工是前雷曼雇员。

包括薪资、租金、系统和法律谘询等费用每年在3亿英镑左右，截至3月，PwC费用达到约6亿英镑。

Lomas表示，在四年后退休前，LBIE的工作可能都会让他非常繁忙。现年56岁的Lomas此前曾处理过罗孚公司(MG Rover)和安然欧洲分部的破产案。