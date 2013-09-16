《全球金融分析》 雷曼兄弟倒闭至今，起诉银行业高管行动趋于平静

**银行家轻率鲁莽行事？**

定罪率如此之低，部分是由于一些国家根本没有针对银行经管方式的法律。

英国财政大臣欧思邦7月时指出，他将采纳国会银行准则委员会(Parliamentary Commission on Banking Standards)的建议，即银行家在“管理银行上因轻率鲁莽致管理不善”可面临牢狱之灾。

“监管机关必须让个人为其行为负责。他们应对监管机关的权责感到畏惧，这在过去根本不可能，”该委员会隶属保守党的成员Mark Garnier称。

美国方面，联邦检察官仍在研究对那些打包并出售不良抵押贷款的华尔街银行家采取刑事起诉的策略，包括运用一项旨在惩罚欺诈商业银行个人的旧法律。

英国推进“轻率鲁莽”为触法行为的努力，理论上或能惩戒那些做出误导决策的高层。但要证明在决策当时那样的决定是轻率鲁莽，则仍很困难。

“董事会层级的会议都会仔细记录下来，因此或许你有详尽的证据，然而藉由事后诸葛来论断谁当初有多轻率鲁莽，在法庭上站得住脚吗？”法律事务所SJ Berwin在伦敦的合伙人Gregg Beechey表示。“如果当时某宗合并案没有合理且有说服力的论点，整个董事会也不可能投票通过。”

美国监管者自危机以来的处理方式，反映着其中的一些挑战。尽管证券交易委员会(SEC)已对逾150家与金融危机有关的企业及个人提起诉讼，批评者仍表示SEC对银行高阶主管的究责还不够。

“我们有什么证据就办多少，”前SEC执法主管Robert Khuzami过去曾说，他并称不能只是因为“判断欠佳”就对个人提出诉讼。

部分国家对于向高阶银行家和企业究责缺乏政治意愿，也使将来一些案件蒙上阴影。

例如，西班牙为国家纾困付出昂贵代价，但政界主流却未仿效英国的处理态度，反避而不愿对多件倒闭案进行调查。英国政府在危机后因激烈的舆论反弹声浪而承受庞大压力。

“(西班牙)根本就欠缺追求事件真相的意愿，而非没有工具，因为有些事件不花多少力气就可以验证，”塞维尔大学经济学教授Juan Torres并称，有些明显就是诈欺的案件。

反之，在客户和维权投资者的要求下，西班牙高等法院调查了几件备受瞩目的倒闭案，包括Bankia ，该行在2012年接受纾困救助，距离其上市还不到一年。

基于对西班牙法律调查过程牛步的挫败感，一些维权组织甚至考虑游说联合国，将经济犯罪列入违反人道的罪行，不过它们也承认那很难实现。

然而，即便过去五年对高阶银行家法律起诉的余地没有巨幅扩大，一些人士仍认为，那些高阶银行家没有以前那么好过了，这部分是因为多个国家采取其他的行动方针。

“监管工具或许比祭出刑法更有效，尽管那究竟是不是公众想看到的结果，还是另一个疑问，”SJ Berwin的Beechey指出。

“大家益发认为监管机构不必负举证责任就能有所作为，他们肯定也正努力设法继续追踪愈来愈多的高阶管理层。”

参阅雷曼兄弟倒闭五年后银行业风险的分析，请点击“《全球金融分析》雷曼倒闭五年后，风险向影子银行业转移” 一文。(完)