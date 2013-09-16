台湾股市：早盘跳涨逾1%，受助于汽车与塑胶等防御类股升势

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北9月16日 - 台湾股市周一早盘跳涨逾1%，受助于汽车 与塑胶 等防御类股的提振，此前有报导称这些企业将被列入最新一轮的两岸货品贸易协商。
0220GMT，加权股价指数 上升1.2%或95.37点，至8,237.85，之前开高0.58%。
电子类指数 扬升1.2%，权重股台积电 大涨2.2%。
不过宏达电 下挫3.2%，之前该公司将美国员工数量裁减约20%。
金融保险类指数 上升1%。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。