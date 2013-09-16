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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 10:48 BJT

台湾股市：早盘跳涨逾1%，受助于汽车与塑胶等防御类股升势

路透台北9月16日 - 台湾股市周一早盘跳涨逾1%，受助于汽车 与塑胶 等防御类股的提振，此前有报导称这些企业将被列入最新一轮的两岸货品贸易协商。

0220GMT，加权股价指数 上升1.2%或95.37点，至8,237.85，之前开高0.58%。

电子类指数 扬升1.2%，权重股台积电 大涨2.2%。

不过宏达电 下挫3.2%，之前该公司将美国员工数量裁减约20%。

金融保险类指数 上升1%。(完)

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