更新版 1-新债招标：广东两期地方债利率齐肩国债，仍受非市场因素左右

* 广东五年地方债中标利率4%，七年4.1%

* 两期新债认购倍数均在两倍以上

* 仍受非市场化因素左右 (新增市场人士评论和更多细节)

路透北京9月16日 - 中国广东省政府周一自主招标的两期地方债，中标利率齐肩同期限国债过去五日均值，认购倍数均超两倍，主要还是受非市场化因素左右。

这是今年第三批自行发债的地方政府债。业内人士稍早透露，五年期品种中标利率4.00%，七年期为4.10%；认购倍数分别为2.10倍和2.08倍。

“国债(收益率)上去了，所以今天广东地方债中标结果(与前两次地方自主发债比)也上去了，但结果是持平(国债到期收益率曲线)五日均值的。”上海一银行交易员称。

他并表示，地方自主发债的结果往往受非市场化因素的影响，所以利率定位与财政部代发地方债相比偏低也比较正常。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年和七年品种过去五日的收益率均值为4.0042%和4.0974%；最新收益率分别为4.0165%和4.12%。中债登固息地方政府债到期收益率曲线 中，五年和七年期品种的最新收益率分别在4.4165%和4.5200%。

上述交易员并指出，从绝对收益的角度来看，特别是相比去年水平，其对于今日新债招标结果还是比较满意的。

今日广东省自行招标的地方债，总额121亿元人民币，其中五年和七年品种发行量各半。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。