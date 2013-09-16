表格: 欧元区第二季劳工成本较上年同期增长0.9%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透布鲁塞尔9月16日 - 欧盟统计局周一公布欧盟与欧元区第二季每小时劳工成本和薪资水平如下:
(数据为较上年同期百分比增幅)
2013第一季 2013第二季
整体 薪资 其它 整体 薪资 其它
1.7 1.8 1.4 0.9 1.1 0.1
附注:
* 整体劳工成本包括社会福利支出与其他非薪资支出。
* 数据经工作天数调整。
浏览欧盟统计局完整数据,请点选
(here)(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。