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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 17:08 BJT

表格: 欧元区第二季劳工成本较上年同期增长0.9%

路透布鲁塞尔9月16日 - 欧盟统计局周一公布欧盟与欧元区第二季每小时劳工成本和薪资水平如下:

(数据为较上年同期百分比增幅)

2013第一季 2013第二季

整体 薪资 其它 整体 薪资 其它

1.7 1.8 1.4 0.9 1.1 0.1

附注:

* 整体劳工成本包括社会福利支出与其他非薪资支出。

* 数据经工作天数调整。

浏览欧盟统计局完整数据,请点选

(here)(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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