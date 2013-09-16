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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月16日

路透伦敦9月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

  品种        最新库存               变动
   铜          574,675             -2,850
   锡           14,280                +90
   铅          231,225               -450
   锌          980,100             -2,975
   铝        5,360,375            +12,050
   镍          217,002               -420
 铝合金         63,680               -340
 NASAAC        110,680                -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据           库存分布               品种    库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅  MPB-STOCKS            <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡  MSN-STOCKS            <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金  MAA-STOCKS            <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS            <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 田建华)

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