香港新股：云游控股今天开始路演，拟筹资高至17.3亿港元--销售文件

路透香港9月16日 - 据路透周一获得销售文件显示，中国网页游戏研发和发行商--云游控股有限公司今天开始路演，拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至17.3亿港元。

销售文件显示，云游控股设定招股价区间为每股43.5-55港元，拟发售3,137万股股份，集资13.6-17.3亿港元。拟发售股份中65%为新股，35%旧股。

该公司今天开始路演，预计于9月26日定价，10月3日在联交所挂牌上市，新股编号为“0484.HK”。中国国际金融和摩根大通 负责是次IPO安排。

云游控股于2009年由现任五名执行董事或高级管理层创办，其中包括公司主席兼首席执行官汪东风。上市前曾进行两轮前期融资，引入多名创投及私募基金。

根据公司上载于联交所初步招股资料显示，以2012年网页游戏开发行业的净收入计算，云游控股排名首位，占24%市场份额；主要透过玩家购买虚拟道具来获得收入，其发行平台91wan已发行20款自主研发及59款代理网页游戏，并拥有逾1.79亿注册用户。

今年上半年，云游控股录得净亏损2.4亿元人民币，主要受可转换可赎回优先股公平值亏损影响，撇除此等因素的经调整净利则为1.5亿元，EBITDA利润率35.1%；同期收入5.7亿元。

2012年度的净利为2.18亿元，经调整净利2.4亿元，收入7.77亿元。

根据中国互联网信息中心（CNNIC）统计，今年中中国的互联网用户5.91亿，普及率44.1%，互联网用户中有3.45亿或58.5%的用户玩网络游戏，规模大于微博及社交网站。（完）