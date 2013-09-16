香港已公布经济指标--2013/9/16

时间 经济指标 按年% 前月（季）按 上年同月（季）按 年% 年% 2013年7月 零售销售值 +9.5 +14.7 +3.9 2013年7月 零售销售量 +8.9 +13.3 +1.4 2013年7月 综合消费物价指数（CPI） +6.9 +4.1 +1.6 2013年7月 甲类消费物价指数（CPI A） +12.0 +4.6 -2.4 2013年第二季 本地生产总值（GDP） +3.3 +2.9 +0.9 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年5-7月% 13年4-6月% 12年5-7月% 3.3 3.3 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 前月 上年同期 ） 2013年7月 贸易赤字／盈余 -37.15 -49.67 -40.13 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........