台湾汇市：8月台币实质有效汇率指数101.35，低于韩元--BIS

路透台北9月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2013年8月台币实质有效汇率(REER)指数为101.35，相较韩元的实质有效汇率指数102.98为低。

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台币6月实质有效汇率高于韩元，为八个月来首见，但上月起再度低于韩元。去年10月间，当时台币有效汇率指数101.24，高于韩元的100.7。随后在去年11月至今年5月间，韩元实际有效汇率指数均高于台币。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。

以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2013/08 101.35 102.98

2013/07 101.99r 102.53r

2013/06 101.54r 100.74r

2013/05 101.92r 103.35r

2013/04 100.88 101.82

2013/03 100.26 103.48

2013/02 101.19 104.18

2013/01 102.06 105.63r (完)

注:r 表修正后数字。

参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 林妙容; 审校 林高丽)