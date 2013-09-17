台湾汇市：8月台币实质有效汇率指数101.35，低于韩元--BIS

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透台北9月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2013年8月台币实质有效汇率(REER)指数为101.35，相较韩元的实质有效汇率指数102.98为低。
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台币6月实质有效汇率高于韩元，为八个月来首见，但上月起再度低于韩元。去年10月间，当时台币有效汇率指数101.24，高于韩元的100.7。随后在去年11月至今年5月间，韩元实际有效汇率指数均高于台币。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2013/08 101.35 102.98
2013/07 101.99r 102.53r
2013/06 101.54r 100.74r
2013/05 101.92r 103.35r
2013/04 100.88 101.82
2013/03 100.26 103.48
2013/02 101.19 104.18
2013/01 102.06 105.63r (完)
注:r 表修正后数字。
参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)