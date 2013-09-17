《中国债券市场每日交易备忘》--9月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.57% 国开行至多70亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.76% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.85% 国开行至多70亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.90% 五矿股份有限公司30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 上海临港经济发展集团投资管理公司5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 亚厦控股公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 昆明交通产业股份公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 宏图高科 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 陕西有色金属控股集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 浙江凯喜雅国际股份公司1.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，渤海银行主承 天津物产国际能源发展公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，渤海银行主承 中国长江三峡集团60亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招商银行主承 华能澜沧江水电公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和国开行主承 福建漳龙实业公司11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和光大银行主承 唐山曹妃甸实业港务公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，民生银行主承 绍兴市水务集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 南京医药 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 重庆市能源投资集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 马鞍山城市发展投资集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和民生银行主承 湖州市交通投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 乌鲁木齐国资经营公司12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 上海南房集团4亿元六年期固息债1380263，票面利率6.70% 中国铁路总公司150亿元七年期固息债1380273，票面利率5.20% 中国铁路总公司50亿元20年期固息债1380274，票面利率5.50% 国电集团60亿元九个月期超短融011309005，票面利率4.75% 中国神华 100亿元九个月期超短融011367001，票面利率4.63% 中铁物资20亿元九个月期超短融011318005，票面利率5.10% 华电国际 20亿元一年期短融041356032，票面利率4.80% 陕西煤业化工集团30亿元一年期短融041358061，票面利率5.18% 重庆机电控股(集团)10亿元一年期短融041354052，票面利率5.80% 温州市公用事业投资集团3亿元一年期短融041360057，票面利率5.80% 南京中电熊猫信息产业集团7亿元一年期短融041354053，票面利率5.70% 广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融041354054，票面利率5.50% 冀东水泥 10亿元一年期短融041366014，票面利率5.60% 东方园林 2.5亿元一年期短融041369025，票面利率6.50% 马钢股份 15亿元一年期短融041373007，票面利率6.00% 新疆广汇实业投资集团10亿元一年期短融041360063，票面利率6.70% 润华集团5亿元一年期短融041360061，票面利率7.70% 湖北联合发展投资集团14亿元一年期短融041364036，票面利率5.95% 浙江商业集团15亿元三年期中票101361011，票面利率6.70% 南方电网50亿元五年期中票101354015，票面利率5.10% 上海南汇发展（集团）7亿元五年期中票101351016，票面利率5.98% 杭州金融投资集团有限公司7亿元五年期中票101359008，票面利率6.3% ============================================================================ 三、缴款： 农业发展银行80亿元两年期固息债130420，票面利率4.70% 农发行100亿元两年期固息债130421，票面利率4.82% 江苏福如东海发展集团10亿元七年期固息债1380267，票面利率7.09% 中国联合网络通信公司150亿元六个月期超短融 国电集团43亿元一年期短融 齐鲁证券10亿元三个月期短融 广西沿海铁路股份公司5亿元一年期短融 安徽交通投资集团7亿元一年期短融 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融 湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票 中国电力投资集团15亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 江铃控股有限公司3亿元一年期短融041252040到期兑付，票面利率4.94% 万达集团股份有限公司4.5亿元一年期短融041254045到期兑付，票面利率5.90% 阳谷祥光铜业有限公司5亿元一年期短融041256031到期兑付，票面利率6.10% 龙盛集团 5亿元一年期短融041258056到期兑付，票面利率4.94% 天津市政投资有限公司4亿元一年期短融041260060到期兑付，票面利率4.94% 西子电梯集团有限公司3亿元一年期短融041269025到期兑付，票面利率5.60% 成都文化旅游发展集团2.5亿元一年期短融041272005到期兑付，票面利率4.94% 财政部163.8亿元10年期固息国债030008到期兑付，票面利率3.02% 国开行260亿元一年期固息债120238到期兑付，票面利率3.19% 光大证券 15亿元三个月期短融1390050到期兑付，票面利率5.10% 南方电网公司20亿元15年期投资人选择权固息债(10+5)048006付息，票面利率5.60% 南方电网公司10亿元10年期固息债048007付息，票面利率5.30% 中冶美利纸业集团公司6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088038付息，票面利率6.30% 财政部266.4亿元10年期固息国债090023付息，票面利率3.44% 国开行300亿元20年期固息债100205付息，票面利率4.30% 锦州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020007付息，票面利率5.90% 中央汇金公司300亿元五年期固息国债102703付息，票面利率3.14% 财政部300亿元10年期固息债110008付息，票面利率3.83% 国开行300亿元三年期固息债120239付息，票面利率3.8087% 国开行320亿元五年期固息债120240付息，票面利率4.0741% 国开行300亿元七年期固息债120241付息，票面利率4.1902% 国开行320亿元10年期固息债120242付息，票面利率4.2900% 无锡太湖国际科技园10亿元七年期固息债1280288付息，票面利率7.60% 无锡市建设发展12亿元七年期固息债1280289付息，票面利率6.60% 包头市国有资产运营8亿元七年期固息债1280290付息，票面利率7.03% 珠海港控股集团4.8亿元五年期中票1282343付息，票面利率5.93% 中国南车集团公司20亿元三年期中票1282344付息，票面利率4.54% 中国船舶工业集团公司45亿元10年期中票1282345付息，票面利率5.22% 财政部代发206亿元三年期地方债129109付息，票面利率3.47% 财政部代发210亿元五年期地方债129110付息，票面利率3.58% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中债资信评估有限责任公司与中国社科院金融所宣布，社科院定期开展中国地区金融生态环境评价及地方政 府评级相关基础评价指标评估工作，中债资信在参考社科院工作成果的基础上，出具地方政府主体及相关债项评 级结果，共同推进地方政府信用评级工作。 --中国大型地产公司--招商局地产控股股份有限公司 周二公告称，拟定向增发向大股 东蛇口工业区收购资产并募集配套资金，总规模达65亿元人民币，以消除未来上市公司与蛇口工业区产业同业竞 争的可能性。 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 边竞)