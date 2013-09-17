《中国债券市场每日交易备忘》--9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.57% 国开行至多70亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.76% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.85% 国开行至多70亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.90% 五矿股份有限公司30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 上海临港经济发展集团投资管理公司5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 亚厦控股公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 昆明交通产业股份公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 宏图高科 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 陕西有色金属控股集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 浙江凯喜雅国际股份公司1.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，渤海银行主承 天津物产国际能源发展公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，渤海银行主承 中国长江三峡集团60亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招商银行主承 华能澜沧江水电公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和国开行主承 福建漳龙实业公司11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和光大银行主承 唐山曹妃甸实业港务公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，民生银行主承 绍兴市水务集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 南京医药 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 重庆市能源投资集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 马鞍山城市发展投资集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和民生银行主承 湖州市交通投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 乌鲁木齐国资经营公司12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 上海南房集团4亿元六年期固息债1380263，票面利率6.70% 中国铁路总公司150亿元七年期固息债1380273，票面利率5.20% 中国铁路总公司50亿元20年期固息债1380274，票面利率5.50% 国电集团60亿元九个月期超短融011309005，票面利率4.75% 中国神华 100亿元九个月期超短融011367001，票面利率4.63% 中铁物资20亿元九个月期超短融011318005，票面利率5.10% 华电国际 20亿元一年期短融041356032，票面利率4.80% 陕西煤业化工集团30亿元一年期短融041358061，票面利率5.18% 重庆机电控股(集团)10亿元一年期短融041354052，票面利率5.80% 温州市公用事业投资集团3亿元一年期短融041360057，票面利率5.80% 南京中电熊猫信息产业集团7亿元一年期短融041354053，票面利率5.70% 广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融041354054，票面利率5.50% 冀东水泥 10亿元一年期短融041366014，票面利率5.60% 东方园林 2.5亿元一年期短融041369025，票面利率6.50% 马钢股份 15亿元一年期短融041373007，票面利率6.00% 新疆广汇实业投资集团10亿元一年期短融041360063，票面利率6.70% 润华集团5亿元一年期短融041360061，票面利率7.70% 湖北联合发展投资集团14亿元一年期短融041364036，票面利率5.95% 浙江商业集团15亿元三年期中票101361011，票面利率6.70% 南方电网50亿元五年期中票101354015，票面利率5.10% 上海南汇发展（集团）7亿元五年期中票101351016，票面利率5.98% 杭州金融投资集团有限公司7亿元五年期中票101359008，票面利率6.3% ============================================================================ 三、缴款： 农业发展银行80亿元两年期固息债130420，票面利率4.70% 农发行100亿元两年期固息债130421，票面利率4.82% 江苏福如东海发展集团10亿元七年期固息债1380267，票面利率7.09% 中国联合网络通信公司150亿元六个月期超短融 国电集团43亿元一年期短融 齐鲁证券10亿元三个月期短融 广西沿海铁路股份公司5亿元一年期短融 安徽交通投资集团7亿元一年期短融 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融 湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票 中国电力投资集团15亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 江铃控股有限公司3亿元一年期短融041252040到期兑付，票面利率4.94% 万达集团股份有限公司4.5亿元一年期短融041254045到期兑付，票面利率5.90% 阳谷祥光铜业有限公司5亿元一年期短融041256031到期兑付，票面利率6.10% 龙盛集团 5亿元一年期短融041258056到期兑付，票面利率4.94% 天津市政投资有限公司4亿元一年期短融041260060到期兑付，票面利率4.94% 西子电梯集团有限公司3亿元一年期短融041269025到期兑付，票面利率5.60% 成都文化旅游发展集团2.5亿元一年期短融041272005到期兑付，票面利率4.94% 财政部163.8亿元10年期固息国债030008到期兑付，票面利率3.02% 国开行260亿元一年期固息债120238到期兑付，票面利率3.19% 光大证券 15亿元三个月期短融1390050到期兑付，票面利率5.10% 南方电网公司20亿元15年期投资人选择权固息债(10+5)048006付息，票面利率5.60% 南方电网公司10亿元10年期固息债048007付息，票面利率5.30% 中冶美利纸业集团公司6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088038付息，票面利率6.30% 财政部266.4亿元10年期固息国债090023付息，票面利率3.44% 国开行300亿元20年期固息债100205付息，票面利率4.30% 锦州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020007付息，票面利率5.90% 中央汇金公司300亿元五年期固息国债102703付息，票面利率3.14% 财政部300亿元10年期固息债110008付息，票面利率3.83% 国开行300亿元三年期固息债120239付息，票面利率3.8087% 国开行320亿元五年期固息债120240付息，票面利率4.0741% 国开行300亿元七年期固息债120241付息，票面利率4.1902% 国开行320亿元10年期固息债120242付息，票面利率4.2900% 无锡太湖国际科技园10亿元七年期固息债1280288付息，票面利率7.60% 无锡市建设发展12亿元七年期固息债1280289付息，票面利率6.60% 包头市国有资产运营8亿元七年期固息债1280290付息，票面利率7.03% 珠海港控股集团4.8亿元五年期中票1282343付息，票面利率5.93% 中国南车集团公司20亿元三年期中票1282344付息，票面利率4.54% 中国船舶工业集团公司45亿元10年期中票1282345付息，票面利率5.22% 财政部代发206亿元三年期地方债129109付息，票面利率3.47% 财政部代发210亿元五年期地方债129110付息，票面利率3.58% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中债资信评估有限责任公司与中国社科院金融所宣布，社科院定期开展中国地区金融生态环境评价及地方政 府评级相关基础评价指标评估工作，中债资信在参考社科院工作成果的基础上，出具地方政府主体及相关债项评 级结果，共同推进地方政府信用评级工作。 --中国大型地产公司--招商局地产控股股份有限公司 周二公告称，拟定向增发向大股 东蛇口工业区收购资产并募集配套资金，总规模达65亿元人民币，以消除未来上市公司与蛇口工业区产业同业竞 争的可能性。 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 边竞)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)