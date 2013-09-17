《交易视点》中国债市弱势基调不改，继续高位震荡--中信证券

路透北京9月17日 - 中国中信证券最新发布的债券市场月报认为，中国短期基建及制造业投资改善也难以扭转经济增速长期下台阶的大趋势，宏观面负面影响进一步强化的概率在下降，但短期内利率债整体的稳定基础尚未形成，未来中长期利率品种收益率下行的空间比较有限，预计将继续呈现高位震荡态势。

建议交易型机构在仓位总量控制原则下，继续关注中长期利率产品的一级市场博取边际及二级市场波段交易机会。

**低基数高环比进一步推升工业增长，需求面相对温和**

8月份工业增加值同比增速为10.4%，与我们的预期基本一致，大幅超出市场9.9%的预期。

工业增加值同比增速的改善主要与8月份环比增速维持高位以及去年同期的低基数有关。

从需求面来看，季调环比显示消费增速没有明显改善，投资增速有所上升，其中，制造业和基建投资明显改善，房地产投资受统计口径改变影响大幅下滑。

工业增加值的反弹与补库存需求的延续以及高温天气有关，随着补库存需求的趋缓以及气温下降，预计9月份工业增加值环比增速将有所回落，同比继续反弹的可能性较小。

**CPI符合预期，PPI环比由负转正超预期**

由于翘尾因素下降0.6%，8月份CPI同比涨幅略下降至2.6%，符合市场预期。

鲜菜类和肉禽类价格涨幅扩大以及蛋类价格季节性上涨导致食品价格大幅上涨至1.2%。

PPI环比增速由负转正至0.1%，带动PPI同比回升0.7%至-1.6%，但8月底以来，除了能源价格，其他工业品价格出现回落，预计9月同比再次明显收窄的概率较低。

**市场研判和投资策略**

上周公布的包括增长和通胀在内的宏观面指标对利率产品整体偏空，加上一级市场供给对二级市场继续形成压力，中长期利率产品普遍大幅上行。

在终端需求没有系统性恢复的情况下，补库存驱动下的增长持续性较差，基建及制造业投资的一时改善也难以扭转经济增速长期下台阶的大趋势，宏观面的负面影响进一步强化的概率在下降。

但短期内利率债整体的稳定基础尚未形成，未来中长期利率品种收益率下行的空间比较有限，预计将继续呈现高位震荡态势。

建议交易型机构在仓位总量控制原则下，继续关注中长期利率产品的一级市场博取边际及二级市场波段交易机会。(完)