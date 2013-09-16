《全球市场》股市与债市上扬而美元下滑，因萨默斯不再角逐美联储主席

俄罗斯与美国周六抛开分歧，就叙利亚问题达成协议。根据协议，销毁叙利亚总统阿萨德政府的化学武器，或可避免美国对叙发动军事打击。

这亦支撑了人气。

**推迟升息**

在债市，美债10年期期货 在亚洲盘跳升近1大点，因投资者推低收益率。由于东京市场休市，现货10年券 没有交易。

较远期的欧洲美元期货大涨，因市场缩减对美联储即将开始紧缩政策的预期。

从2014年底至2016年的期货<0#ED:>全都有两位数升幅，这暗示如今认为比较可能在2015年升息，而不是2014年底。

从印度到巴西等新兴市场，都因为宽松周期拉长的前景而大口喘息。先前由于发达市场收益率上升，海外资金将因此而转战发达市场的预期，打压了新兴市场。

金价 扳回上周的跌幅，从约1,308美元升至每盎司1,331.36美元。