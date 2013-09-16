《全球市场》股市与债市上扬而美元下滑，因萨默斯不再角逐美联储主席

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
俄罗斯与美国周六抛开分歧，就叙利亚问题达成协议。根据协议，销毁叙利亚总统阿萨德政府的化学武器，或可避免美国对叙发动军事打击。
这亦支撑了人气。
**推迟升息**
在债市，美债10年期期货 在亚洲盘跳升近1大点，因投资者推低收益率。由于东京市场休市，现货10年券 没有交易。
较远期的欧洲美元期货大涨，因市场缩减对美联储即将开始紧缩政策的预期。
从2014年底至2016年的期货<0#ED:>全都有两位数升幅，这暗示如今认为比较可能在2015年升息，而不是2014年底。
从印度到巴西等新兴市场，都因为宽松周期拉长的前景而大口喘息。先前由于发达市场收益率上升，海外资金将因此而转战发达市场的预期，打压了新兴市场。
金价 扳回上周的跌幅，从约1,308美元升至每盎司1,331.36美元。
油价下跌，因美国对叙利亚动武的可能性进一步下降。布兰特原油 下跌0.86美元至每桶110.84美元。美国原油期货 则跌0.81美元至107.40美元。(完) (编译 徐文焰/李婷仪/郑茵/戴素萍 审校 隋芬/张涛/杜明霞/艾茂林)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。