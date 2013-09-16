中国贸易：明年中国面临更多贸易摩擦，涉及新兴市场将大增--普华永道

路透上海9月16日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)最新报告预计，由于全球经济复苏前景的不明朗，2013年下半年至2014年，针对中国的国际贸易摩擦将继续升温，其中，中国与新兴市场国家的贸易救济案数量将会大幅增多，所涉及的金额也将再度走高。

在国际贸易保护主义不断加剧的大背景下,中国近年来成为国际贸易摩擦的多发地。中国商务部统计数据显示，2012年全年共有21个国家发起针对中国的77起贸易救济措施，涉案的金额有277亿美元，同比分别增长11.6%和369%；其中七成案例（54起）与新兴市场和发展中国相关。

“无论是发达国家还是新兴市场，各国采取一些行动限制进口或鼓励本国出口，这类贸易保护主义政策往往在经济不景气时显得最为严重，”普华永道中国国际贸易服务合伙人潘迪文（Damon Paling）表示。

他说，“面对贸易争端，中国制造商与出口商需要调整心态，更积极地应对调查，并且重新审视自身的商业模式、供应链结构，寻找突围策略。”