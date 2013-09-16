《全球汇市》美元受挫，此前萨默斯退出美联储主席职位的角逐

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3368 1.3292 +0.57 +1.32 1.3194 美元/日圆 98.83 99.34 -0.51 +13.94 86.74 欧元/日圆 132.12 132.07 +0.04 +15.43 114.46 美元/瑞郎 0.9238 0.9298 -0.65 +0.91 0.9155 英镑/美元 1.5952 1.5873 +0.50 -1.84 1.6251 美元/加元 1.0303 1.0350 -0.45 +3.85 0.9921 澳元/美元 0.9329 0.9242 +0.94 -10.24 1.0393 新西兰元/美元 0.8195 0.8124 +0.87 -1.06 0.8283 澳元/日圆 92.190 91.830 +0.39 +2.29 90.130 新西兰元/日圆 81.000 80.720 +0.35 -42.48 140.820 英镑/日圆 157.64 157.71 -0.04 +11.94 140.82 澳元/新西兰元 1.1373 1.1357 +0.14 -9.31 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 李爽)
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