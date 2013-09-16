台湾债市：RP利率大致持稳，投信基金因中秋需求遭赎回

路透台北9月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳。中秋节前的资金需求稍显现，部分投信基金遭赎回，资金分配略显不均。由于周三还有400亿台币公债要交割，证券商于该期券得标比重偏高，届时资金状况可能不似先前宽松。

资金调度人士并表示，中秋节连续假期过后随即迈入季底，为避免落点集中在最后几个交易日，采取差别利率希望客户可以承作跨月RP。议价能力较强的主要大型票券商，甚至将月内公司债RP利率调降至0.50-0.51%，跨月则给0.58%。

“就是要把落点打散，不要集中在月底。”大型票券商资金调度员称。

上周六的400亿台币10年公债标售，证券商得标比重达49.87%，交易员判断，扣除代替寿险业下标部分，证券商自行拿券的比重也不在少数。由于周三就要交割，届时资金调度需求料将上扬。

“因为在假期前，届时资金会偏紧，但利率可能不会动。”证券商资金调度员称。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。