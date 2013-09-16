《交易视点》本周资金面预期继续乐观，债券利率曲线变陡机会加大--广发银行

路透上海9月16日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，中秋节前资金面预期继续宽松，市场将保持平稳，债券和IRS短端，没有大幅上行的动力，下行的概率更大。

另外当前过于平坦的债券利率曲线变陡机会越来越大，建议继续建立repo IRS的短端收取固定利率头寸，长端也可少量参与；债券则继续买入3年国债、金融债等，长端债券也可少量买入，但须严格监控曲线陡峭的风险。

**外汇占款和财政存款助力，资金面乐观**

上期的周报，我们提到，可以在IRS利率上升时收取固定利率。全周来看，IRS先升后降，收固定的策略是成功的。债券方面，3年国债利率继续上行，但周末明显回落，同样具有价值。回顾上周市场，一系列的经济数据公布似乎并未给市场带来太多影响，反而是资金面变动和续发7年国债的影响更大。债券和IRS收益率先升后降，全周变动不大。

资金方面，上周月内资金供给充足，R007稳定在3.50%左右，3个月国库现金利率只有4.23%。不过跨月资金紧俏，R1M已经升至5.8%。后续资金面存在变数，但影响不大。债券方面，虽然资金供给充足，但由于市场对续发的7年国债非常悲观，债券曲线陡峭化上行，随后只有3年以下品种回到周初的利率。周五发行的30年间国债4.76%，历史最高，对长端造成少许影响。IRS走势与债券类似，资金的影响在，但影响力度不如债券，利率变动不大，repo IRS曲线仍然远高于fixing水平。

上周资金面短期回购利率持稳真实反映了月内资金供求关系。不过季度末的影响仍在，机构也比较担心，21天以上期限回购普遍在5.2%和5.8%的水平。并且成交并不少。这与市场主要的资金供给者只融出月内到期的资金有关，供需失衡。

不过这种供需失衡会随着时间的推移而变化。本周月内资金供给保持充足，跨月依然紧俏，R007利率可能因为中秋假期的影响，小幅抬升至3.8%。接下来，考虑到国库现金利率低，需求少，机构备付相对充足，会有更多机构愿意融出跨月资金，毕竟5.8%的利率还是很有吸引力的。总之，我们对9月的资金面越来越有信心，外汇占款和财政存款一起发力，资金平稳度过月末的可能性很大。

**市场长端的悲观情绪浓厚**

上周债市收益率陡峭化上行，主要是因为市场对续发7年国债的悲观，长端上行幅度较大，且并未跟随周末资金宽松的预期下降，短端则有所回落。一级招标依然不佳，30年国债高达4.76%，市场对长端的悲观情绪较浓。

我们认为会有越来越多的机构对资金面持乐观预期，这将有利于短端品种利率下行，而且买盘发力时点必然早于9月末，其他中长期品种也会受益。所以我们建议交易类资金继续关注5年以下国债和金融债品种，激进的可少量参与长端。

上周IRS冲高回落，7年国债续发的影响没有资金宽松的影响力度大，加上fixing偏低，卖盘力量较强，IRS利率短暂冲高后回落。

本周，我们预期资金面会保持宽松，消息面也平静，IRS整体波动不大。即使短端因为R007上行而走高，也是暂时的，此时可以继续选择短端收取固定利率。长端在最近两周的走势中，我们发现下行难度比短端更大，说明市场普遍看涨长端利率，买盘强劲，所以可以少量收取长端固定利率，甚至在长端跟随下行时，支付长端固定利率。相比repo曲线，Shibor IRS曲线还是倒挂状态，并且接近fixing水平，更适合支付长端固定利率。（完）