《全球金融焦点》雷曼倒闭五年后，美国公众仍对华尔街心存愤怒

**砍薪酬，加强整肃**

路透/Ipsos调查显示，多达30%的美国民众认为华尔街的银行及交易员并未协助经济成长或创造就业机会。(26%受访者表示他们认为金融服务业对经济有帮助。)

51%认为，在创造就业及协助美国经济方面，矽谷(硅谷)及科技业做得比金融服务业更好，只有10%认为华尔街比矽谷做得好。

约三分之一的受访者表示，分拆那些大银行将有助经济，比认为这会有害经济的比例高出将近一倍。

多数受访者表示，华尔街的银行家、交易员及企业高层仍然享有过高薪酬。半数以上受访者希望政府进一步惩罚那些造成金融危机的人。

“我还没看到任何人被起诉，和(诈骗案首脑)马多夫一起坐牢，”受访者之一、过去从事土地测量工作的47岁男子Francisco Ramos说道。Ramos说他希望看到银行家坐牢，“吓吓他们，好让他们不会再胡作非为。”

前美国众议院金融服务委员会主席弗兰克指出，如果要评价政府改革金融业的成果，以往的起诉定罪纪录是不太公平的标准。

“许多人并未完全了解。我们必须通过许多新法的原因之一在于，许多不良行为并非违法。评价接下来的作为就合乎公平了，”弗兰克称。

外号薪资沙皇的美国财政部薪酬审查专家费恩伯格(Kenneth Feinberg)认同受访者的看法，认为华尔街的薪酬仍然太高，但他表示，他不认为规范薪酬是政府的工作。