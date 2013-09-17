《交易视点》低利差限制中国信用债市场表现--中信证券

路透北京9月17日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，近期部分中票等信用债收益率与利率产品收益率的利差水平处于历史低水平，很大程度上限制了中票等信用债未来表现。

在央行维护下，近期资金利率大幅波动的概率有限，投资者谨慎情绪使得短券收益率短期内然难有较强表现，但鉴于短融绝对收益率较高，仍具有一定配置价值。

**短融仍有配置价值**

相对平稳的资金面并未推动短融市场的走强，上周短融收益率有所上行，目前来看，1年期AAA短融收益率目前在5.03%左右的水平。

较为宽松的流动性使得近期央行公开市场操作有所转向，自9月初以来已连续两周回笼资金，而3年央票再度续发行传递了央行不会推动资金面明显宽松的信号，加之季末时点逐渐临近，投资者对于资金市场的信心依然不足，市场情绪较为脆弱。

因此虽然在央行的维护下，资金利率大幅跳升的概率较为有限，但是相对谨慎的投资意愿使得短端市场仍然难有较强的表现，短期内收益率可能将继续维持窄幅震荡走势，考虑到短融绝对收益率水平已经较高，仍然具有一定配置价值。

**中票收益率短期维持震荡**

对于中票市场的未来趋势，从估值水平看，由于近期中票收益率未随利率产品收益率同步上行，因此与政策性金融债利差明显收窄。

目前3-5年AAA中票与非国开金融债的利差仅为40BP左右，基本达到历史最低水平，较低的利差水平在很大程度上限制了中票市场的未来表现，如果利率产品收益率未出现明显下行，则中票收益率的下行空间较为有限；

从资金面看，央行相对谨慎的态度使得市场难以形成一致的资金面宽松预期，而基本面的见底回暖同样对市场形成一定压力，对于中票市场来说，短期内收益率可能将维持高位震荡，同时需要关注资金面波动或信用利差回归均值推动收益率上行的风险。

**城投债信用利差低**

城投债市场上周同样有所调整，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到6.60-70%左右的水平，较前一周上行10-20BP左右，可能受市场整体环境偏弱的影响；

从未来趋势看，虽然地方政府债务审计可能传递的正面信息有利于缓解市场对于城投债信用风险的担忧，但是以利率产品和高等级中票为代表的整体市场收益率的抬升对于城投债市场将形成明显的压力。

考虑到城投债与AA中票的利差维持相对较低水平，如果中票市场难有较好表现，则城投债收益率大幅下行的概率同样较低。

**个券点金**

上周共有89只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,614.9亿元；

短融和超短融中，我们推荐13神华SCP001、13联通SCP002、13三峡CP002、13华电SCP008、13中航空SCP009、13国电集SCP005、13苏交通CP005、13苏交通CP006、13国电集CP001、13中电投CP003、13陕煤化CP002、13川高速CP001、13广汇集团CP002、13皖交投CP001；

中票中，我们推荐13渝能源MTN001、13乌国资MTN001；

私募票据中，我们推荐13三峡能PPN001、13中电投PPN005、13中铝PPN002、13沪城投PPN001、13山西交投PPN001、13云投PPN002；

企业债中，我们推荐13哈高新债、13蚌埠城投债、13珠海汇华债。(完)