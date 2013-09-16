中国债市动态：现券回暖国债等收益率略跌，国债期货合约普涨

路透上海9月16日 - 中国银行间债市周一现券呈现暖意，国债等主要利率产品收益率有所下行，五年期国债期货合约价格亦普涨。交易员称，虽然市场对四季度债市可能走好预期较强，但就现有情况看，今日暖意可能更多来自于对日前收益率过快涨势的一种修正，其持续性尚待观察。

另外，今天上午广东省自行招标的两期固息债，因非市场化因素主导定价，其结果对市场几无影响。

北京一银行交易员称，早盘7-10年左右的国债收益率有所下行，“(幅度)得有三个点吧，觉得是对之前过度(悲观)预期的修正。”

财政部上周五招标的30年期固息国债，中标利率意外高企在4.76%，该结果一度带动二级市场10年左右国债收益率盘中创下逾五年新高。不过中债固息国债到期收益率曲线中，30年期品种最新估值 中仅定在4.4611%。

交易员并表示，不论是从中国经济增长的趋势，还是流动性方面，市场对四季度债市向好持有较强预期。但季末时点未至，不确定性因素仍阻碍向暖趋势的确立。

另外，上海一银行交易员补充说，早盘国债期货价格亦普涨，显示对后市预期趋好。而银行间市场相关券种，交投也因此较为活跃。

与国债期货市场紧密联系的130015券，最新成交 收益率为4.12%，上日尾盘为4.15%。

一级半市场上，上周五招标的30年国债，此前在4.66%/4.77%返手续费的高位有成交，今日已回落至4.75%返手续费。

五年期国债期货12月合约 早盘收报93.856元人民币，较上日结算价上涨0.088元，或0.09%，早盘成交2,034手。