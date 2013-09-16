中国汇市：人民币早盘微升，中间价再创新高但即期继续淡定盘整

* 人民币即期微升，保持窄幅振荡

* 中间价刷新历史新高

* 美元跌至近四周低位

* 即期未脱离近期盘整走势

路透北京9月16日 - 人民币兑美元即期 周一微升。隔夜美元指数走软后中间价今早创新高，即期窄幅波动中枢稍微升值，交投稍显淡静。交易员表示，大行仍持续购汇，令汇率保持稳定，短期难见明显行情。

上海一外资行交易员说，中间价虽然自上周连续走升，但整体上看并没有趋势性地突破6月以来的振荡空间。加上近日在6.1160/70附近大行出价购汇非常强，消化了市场上的客盘结汇，令即期市场维持一段时间以来的盘整走势。

“难受！现在这个点位很难受，怎么做怎么难受，无论是看多看空都难受。”他补充说，现在观察市场本身是看多人民币的，银行都有点想出美元，但无奈波动太窄，银行很难赚钱，“这种市况，钱都让客户赚走了。”

对于持续购汇的大行，他表示大行逆中间价和客盘结汇方向买入美元，目的虽然无从考证，但大行出手多少有些号召力和示范效应，总会有人跟风，所以也不一定亏钱。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.1176元，上日收报6.1188元。今日人民币兑美元中间价 为6.1554元，创汇改以来新高。上日中间价为6.1578元。

国际市场上美元指数 周一跌至近四周低位，因萨默斯退出美联储主席职位的角逐后，投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在更长时间内维持宽松货币政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2055/95，上日尾盘为6.2090。

北京时间12:07，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1107/27元，上一交易日尾盘报6.1113元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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