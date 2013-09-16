《中国新债预测》国开行增发债定位或靠拢二级市场，中短端更受关注

* 招标品种: 国开行第36、37、38、40期增发债

* 期限及金额：一、五年上限60亿元，三和10年上限为70亿元

* 招标时间: 周二(17日)： 1/3年 9:30-10:30；5/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.48%-4.65%；4.71%-4.83%；4.8%-4.9%；4.85%-4.95%

* 预测均值: 4.57%；4.76%；4.85%；4.90%

路透北京9月16日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第36、37、38、40期固息债。路透调查显示，中标结果定位或不会大幅脱离二级市场，因收益率积累一定涨幅的现券今日略显暖意，且中秋假期前一级市场新债供给压力偏小，对明日国开行四期新债构成有利因素。

受访业内人士并表示，考虑宏观基本面的扰动因素，相对10年期长债，预期明日期限在五年以内的新债或吸引机构更多关注。

北京一大型券商分析师预期，相比来看，三、五年可能关注的人比较多，一个是其收益率已经攀升到历史高位，此外，上述两个期限受宏观基本面的扰动较10年这样的长债要小，“风险应该不是非常大”。

上海一银行交易员认为，即使考虑到当前商业银行资产负债结构调整，倒逼对期限溢价要求的提升之后，当前利率债收益率水平仍然存在较大超调，现券今日的市场情绪有小幅回暖迹象，所以明日国开债发行或受助于此，部分中短端期限需求或更优。

中国农业发展银行周一招标发行80亿元人民币固息债，业内人士指出，今日现券略显暖意，加之中秋假期前将无国债发行，一级新债供给压力得到相对缓和，所以稍早的农发行七年期新债中标利率并未复制上周大幅超越二级的情况。

受一级供给压力过大等因素拖累，上周多支新债招标结果超越预期及二级水平，特别是周五招标发行的中国30年期固息国债，因遭到保险公司主力需求的冷遇，其中标利率创下超长债品种的五年新高，招致市场一片惊呼，并带动二级市场10年国债收益率一度刷新逾五年高点。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/10年品种 最新收益率分别为4.5955%、4.7833%、4.8766%和4.8949%。

国开行第36、37、38、40期固息债首次发行及第一次增发的具体招标结果如下：

一年 三年 五年 10年

首次发行中标利率 4.37% 4.50% 4.58% 4.72%

(8月27日)

第一次增发 4.4999% 4.6456% 4.7038% 4.8397%

(9月3日/中标收益率)

明日招标四期增发债承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

本周因中秋节假期，9月19日-21日金融市场休市，9月22日（周日）正常上班。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第36、37、38、40期增发债

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发行总量 1/3/5/10年分别不超过60亿元、70亿元、

60亿元和70亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标时间 8月20日

1/3年：9:30-10:30

5/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 9月23日

起息日 一/三/五年:8月29日

10年: 9月2日

分销期 9月18日-9月23日

上市日 一年：9月25日；

三年、五年和10年：9月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)