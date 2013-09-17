《交易视点》中低等级点心债仍具配置价值-中信证券

路透北京9月17日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，投资者对联储9月议息会议的担忧已经有所缓解，即使本次会议开始小幅削减购债规模，对离岸人民币债市的冲击力度可能较弱。

同时，国内各项改革措施和稳增长的政策效果还将继续释放，离岸人民币债市有望延续回暖趋势。在债券配置上，建议增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例，推荐电力、水泥及短久期房企债券。

**美联储9月议息会议冲击力度或较弱**

美联储9月议息会议冲击力度或较弱。由于美联储主要参考的经济数据，如PCE物价指数、非农就业数据等，都不及预期，市场对美联储9月议息会议的担忧有所缓解。

目前，主流观点认为美联储在9月议息会议上将会按兵不动，将缩减购债规模的时点推迟至4季度；

或美联储仍会选择9月份退出QE，但仅会小幅收缩资产购买的幅度。因此，9月议息会议对市场的冲击力度可能较弱，目前美国国债收益率水平或已较为充分地反应QE的政策风险。

**离岸人民币债市继续回暖**

在经历了7、8月份的沉寂后，上周离岸人民币债市大门重启。法国石油公司道达尔（Total SA）成功发行期限5年、总规模人民币10.65亿元的点心债。

二级市场也继续延续向好的趋势。从中信离岸人民币债券指数来看，指数平均收益率从两周前的5.19%下降3bp至5.16%。

其中，投资级债券平均收益率两周下行1bp至3.74%，低等级债券交易活跃，推动平均收益率下行10bp至6.43%。

**市场研判和投资策略**

投资者对美联储9月议息会议的担忧已经有所缓解，即使美联储在本次会议上开始小幅削减购债规模，对离岸人民币债市的冲击力度可能较弱。

同时，国内各项改革措施和稳增长的政策效果还将继续释放，三季度国内经济回升仍有动力。

因此，离岸人民币债市有望延续回暖趋势。在债券配置上，我们继续建议增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例，推荐电力、水泥及短久期房企债券。

**恒大地产信用分析**

该公司的优势包括：恒大地产为国内龙头房企，具有很强的竞争实力；土地储备庞大、物业项目分布广泛，能够抵御单一地区房地产市场下滑的风险；具有标准化的运营模式和成熟的产品线，有利于在全国范围内快速布局，并保持较高的存货周转率。

需关注的因素：（1）国内房地产调控政策对房地产行业的负面影响；（2）土地储备以二三线城市为主，一线城市物业开发项目比重偏低；（3）毛利率处于较低水平；（4）经营策略激进，偿债能力一般。

今年上半年该公司开始降低资本负债比率，提高账上现金总额，偿债能力出现。

综合考虑，恒大地产的中信内部评级为D1级别，相当于国内外部评级的AA级别。 (完)