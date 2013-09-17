《交易视点》中低等级点心债仍具配置价值-中信证券

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京9月17日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，投资者对联储9月议息会议的担忧已经有所缓解，即使本次会议开始小幅削减购债规模，对离岸人民币债市的冲击力度可能较弱。
同时，国内各项改革措施和稳增长的政策效果还将继续释放，离岸人民币债市有望延续回暖趋势。在债券配置上，建议增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例，推荐电力、水泥及短久期房企债券。
**美联储9月议息会议冲击力度或较弱**
美联储9月议息会议冲击力度或较弱。由于美联储主要参考的经济数据，如PCE物价指数、非农就业数据等，都不及预期，市场对美联储9月议息会议的担忧有所缓解。
目前，主流观点认为美联储在9月议息会议上将会按兵不动，将缩减购债规模的时点推迟至4季度；
或美联储仍会选择9月份退出QE，但仅会小幅收缩资产购买的幅度。因此，9月议息会议对市场的冲击力度可能较弱，目前美国国债收益率水平或已较为充分地反应QE的政策风险。
**离岸人民币债市继续回暖**
在经历了7、8月份的沉寂后，上周离岸人民币债市大门重启。法国石油公司道达尔（Total SA）成功发行期限5年、总规模人民币10.65亿元的点心债。
二级市场也继续延续向好的趋势。从中信离岸人民币债券指数来看，指数平均收益率从两周前的5.19%下降3bp至5.16%。
其中，投资级债券平均收益率两周下行1bp至3.74%，低等级债券交易活跃，推动平均收益率下行10bp至6.43%。
**市场研判和投资策略**
投资者对美联储9月议息会议的担忧已经有所缓解，即使美联储在本次会议上开始小幅削减购债规模，对离岸人民币债市的冲击力度可能较弱。
同时，国内各项改革措施和稳增长的政策效果还将继续释放，三季度国内经济回升仍有动力。
因此，离岸人民币债市有望延续回暖趋势。在债券配置上，我们继续建议增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例，推荐电力、水泥及短久期房企债券。
**恒大地产信用分析**
该公司的优势包括：恒大地产为国内龙头房企，具有很强的竞争实力；土地储备庞大、物业项目分布广泛，能够抵御单一地区房地产市场下滑的风险；具有标准化的运营模式和成熟的产品线，有利于在全国范围内快速布局，并保持较高的存货周转率。
需关注的因素：（1）国内房地产调控政策对房地产行业的负面影响；（2）土地储备以二三线城市为主，一线城市物业开发项目比重偏低；（3）毛利率处于较低水平；（4）经营策略激进，偿债能力一般。
今年上半年该公司开始降低资本负债比率，提高账上现金总额，偿债能力出现。
综合考虑，恒大地产的中信内部评级为D1级别，相当于国内外部评级的AA级别。 (完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)