中港个股：民生银行与阿里巴巴签署战略合作框架协定

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港9月16日 - 中国民生银行股份有限公司 周一公布，与阿里巴巴（中国）有限公司签署战略合作框架协定，双方将在资金清算与结算、信用卡业务等多个范畴开展战略合作。
民生银行的声明称，双方还会在信用支付业务、理财业务合作、直销银行业务、信用凭证业务、互联网终端金融、IT科技等方面进行合作，惟未有更多的细节提供。
阿里巴巴集团 是中国最大的电子商务企业，该集团已开展了对中小型企业的小额贷款业务，但只占公司核心业务很小的一部份。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。