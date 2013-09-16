中港个股：民生银行与阿里巴巴签署战略合作框架协定

路透香港9月16日 - 中国民生银行股份有限公司 周一公布，与阿里巴巴（中国）有限公司签署战略合作框架协定，双方将在资金清算与结算、信用卡业务等多个范畴开展战略合作。

民生银行的声明称，双方还会在信用支付业务、理财业务合作、直销银行业务、信用凭证业务、互联网终端金融、IT科技等方面进行合作，惟未有更多的细节提供。

阿里巴巴集团 是中国最大的电子商务企业，该集团已开展了对中小型企业的小额贷款业务，但只占公司核心业务很小的一部份。（完）