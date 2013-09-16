中国货币市场：七天及14天回购利率续降，资金供给均衡惟隔夜略受缴准扰动

路透上海9月16日 - 中国银行间市场周一资金供给整体较为均衡。交易员表示，今日例行缴准日顺延缴款，隔夜资金略显扰动，而七天及14天资金则供给较为充裕，回购利率小幅下行。鉴于不少机构对月末及节假日流动性疑虑仍存，21天等期限资金价格仍处于相对高位。

“(资金)都还比较均衡，没上周那么宽松，借隔夜的人多了些，可能因为今天缴准顺延了吧，不过影响也不大,”上海一银行交易员表示，总体补缴的这部分资金是从市场抽离了，所以供给总量上感觉少了。

她并表示，21天、1个月资金价格仍继续走升，可能还是不少机构对国庆以及季末流动性有所担忧，不过目前机构对流动性管理态度均较为谨慎，月底就算有波动应该也不会太大。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海另一机构资金交易员表示，七天、14天现在并不是关键期限品种，所以今日价格继续回落，但明日14天品种则跨月，料需求增多的概率较大。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购需求，其中逆回购期限七天期，正回购为28天期，此外本周仍可申报三个月央票需求。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0137 2.9782 +3.55

七天 3.4813 3.5894 -10.81

14天 3.6026 3.8985 -29.59 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 5.7800 3.0400 +274.00

七天 4.4050 4.2600 +14.50

14天 6.2200 4.1200 +210.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0400 2.9890 +5.10

七天 3.4800 3.5700 -9.00

14天 3.6000 4.1000 -50.00 Shibor 其中:隔夜 3.0080 2.9790 +2.90

七天 3.4690 3.5700 -10.10