修正-《热点透视》萨默斯退出角逐美联储主席是明智之举

(修正错字，内文第一段应为“四面楚歌”，非“四面楚够”)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 石冠兰

路透纽约9月15日 - 萨默斯决定避开美联储主席一职之争，这是很明智的作法。尽管拥有奥巴马总统的支持，但奥巴马也是四面楚歌，这位前美国财政部长还面临自由派民主党和许多经济学家同行的反对。萨默斯称避免这样的争斗对经济复苏更好，这可能是实情，除非他的退出引发新的分裂。

这位前白宫助手是奥巴马心目中最适合的美联储主席人选。但除了总统提名，萨默斯还需要得到参议院的首肯。即便民主党内部对他的看法都存在分析，一些人认为他是放松管制派，是会优先考虑银行家的金融友好人士。这样的冲突进一步消耗总统的政治资本，奥巴马现在已在推动对叙利亚采取军事行动并准备迎接10月的债务上限投票了，其中前者不受人欢迎，而后者任务艰巨。

若在纷扰中获得确认，即便最终获胜，也会扰乱市场。现在，华尔街预计美联储副主席叶伦将获得这一职位，而且她将继续奉行现任主席贝南克制定的政策。叶伦可能更容易得到国会认可，民主党对她的支持率高过萨默斯。

但萨默斯退出竞争并不能担保平稳过渡。由于奥巴马总统高度重视内部圈子，因此另一位前美国财政部长盖特纳不能排除在竞争之外，尽管他多次表明不想担任该职。前任美联储副主席费格森也是个可能人选，他可能倾向于比贝南克和叶伦更快结束货币刺激举措。奥巴马曾经提到过的联储副主席科恩也是参选者之一。