《交易视点》中国转债估值修复初步兑现，宜降低仓位锁定收益--中信证券

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京9月17日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，在蓝筹股估值修复和重工复牌带动下，上周转债市场涨幅3.6%，正股估值修复初步兑现。而8月经济数据好于预期，但回暖可持续性仍待观察，转债仓位适于由中配降为低至中配，锁定前期收益。
个券方面，中行、民生、国电、深机转债仍相对较好。
**经济回暖持续性仍待观察**
8月经济数据好于预期，但资本品价格连续三周回落，经济回暖的持续性仍待观察。
（1）宏观层面，8月份工业增加值同比增长10.4%，高于9.9%的市场预期，连续两个月回升。
8月份固定资产投资同比增长20.3%，环比回升0.2个百分点，基建投资继续发力，制造业有所反弹，但地产投资小幅回落。
8月份社会融资总量1.57万亿远超预期，新增贷款7,113亿相对平稳，M2同比增速14.7%，连续两个月回升。
（2）中观行业方面，上周沪铜、螺纹钢期货价格分别下跌-0.9%和-1.7%，已经连续三周下跌，9月上旬发电量数据回落也比较明显。
我们注意到，7-8月资本品价格的上涨与7-8月宏观数据的转暖相一致，然而8月下旬以来资本品价格不断回落，可能表明需求的改善不具有持续性，未来仍需进一步观察。
**中低等级短融相对价值较好**
（1）股市方面，QE退出的节奏是无疑本周市场关注的焦点，但A股主要由国内因素主导，受其影响预计不大。
鉴于经济短期回暖但可持续性存疑，蓝筹股估值修复行情未必会延续，短期来看机会不大，风险也不大。
（2）债市方面，在银行配置盘需求回暖之前，预计债市弱势将难以改变，不过相对宽松的资金面影响下，中低等级短融具有较好的价值，回报确定性较高。
**转债投资策略**
在蓝筹股估值修复和重工复牌的带动下，上周转债市场涨幅3.6%，正股估值修复初步兑现。展望未来，鉴于经济可持续性仍待观察，建议将转债仓位由中配降为低至中配，锁定前期收益。
个券方面，维持中行、民生、国电、深机转债相对较好的观点。
银行转债：估值修复如期出现，建议逐步兑现收益。自8月26日以来，我们基于看好风格转换、优先股推出将引发银行股估值修复的角度，持续建议加仓银行转债，预计未来1年5%-10%的收益。
上周优先股推出成为市场热点，银行股估值修复如期出现，银行转债周涨幅2.3%-3.8%，近三周累计涨幅3%-5%。
鉴于利好部分兑现，潜在回报已经下降，建议投资者逐步减持银行转债，后续持仓仍以中行转债为主，民生转债为辅。工行转债不论是债性保护还是股性估值，都不如中行转债，不必持有。
重工转债：追涨风险高，关注套利机会。重工转债当前价格138.44元，转股溢价率13.50%，预计正股未来还有10%-20%的上涨空间。自复牌以来，重工转债换手率已达126%，近三日振幅11%、8%、6%，价格主要由股票投资/投机资金决定，追涨将面临较大的风险。
需要注意的是，打开涨停之后正股、转债都将大幅波动，可能阶段性出现2%-3%的套利机会，建议关注。 (完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)