《交易视点》中国转债估值修复初步兑现，宜降低仓位锁定收益--中信证券

路透北京9月17日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，在蓝筹股估值修复和重工复牌带动下，上周转债市场涨幅3.6%，正股估值修复初步兑现。而8月经济数据好于预期，但回暖可持续性仍待观察，转债仓位适于由中配降为低至中配，锁定前期收益。

个券方面，中行、民生、国电、深机转债仍相对较好。

**经济回暖持续性仍待观察**

8月经济数据好于预期，但资本品价格连续三周回落，经济回暖的持续性仍待观察。

（1）宏观层面，8月份工业增加值同比增长10.4%，高于9.9%的市场预期，连续两个月回升。

8月份固定资产投资同比增长20.3%，环比回升0.2个百分点，基建投资继续发力，制造业有所反弹，但地产投资小幅回落。

8月份社会融资总量1.57万亿远超预期，新增贷款7,113亿相对平稳，M2同比增速14.7%，连续两个月回升。

（2）中观行业方面，上周沪铜、螺纹钢期货价格分别下跌-0.9%和-1.7%，已经连续三周下跌，9月上旬发电量数据回落也比较明显。

我们注意到，7-8月资本品价格的上涨与7-8月宏观数据的转暖相一致，然而8月下旬以来资本品价格不断回落，可能表明需求的改善不具有持续性，未来仍需进一步观察。

**中低等级短融相对价值较好**

（1）股市方面，QE退出的节奏是无疑本周市场关注的焦点，但A股主要由国内因素主导，受其影响预计不大。

鉴于经济短期回暖但可持续性存疑，蓝筹股估值修复行情未必会延续，短期来看机会不大，风险也不大。

（2）债市方面，在银行配置盘需求回暖之前，预计债市弱势将难以改变，不过相对宽松的资金面影响下，中低等级短融具有较好的价值，回报确定性较高。

**转债投资策略**

在蓝筹股估值修复和重工复牌的带动下，上周转债市场涨幅3.6%，正股估值修复初步兑现。展望未来，鉴于经济可持续性仍待观察，建议将转债仓位由中配降为低至中配，锁定前期收益。

个券方面，维持中行、民生、国电、深机转债相对较好的观点。

银行转债：估值修复如期出现，建议逐步兑现收益。自8月26日以来，我们基于看好风格转换、优先股推出将引发银行股估值修复的角度，持续建议加仓银行转债，预计未来1年5%-10%的收益。

上周优先股推出成为市场热点，银行股估值修复如期出现，银行转债周涨幅2.3%-3.8%，近三周累计涨幅3%-5%。

鉴于利好部分兑现，潜在回报已经下降，建议投资者逐步减持银行转债，后续持仓仍以中行转债为主，民生转债为辅。工行转债不论是债性保护还是股性估值，都不如中行转债，不必持有。

重工转债：追涨风险高，关注套利机会。重工转债当前价格138.44元，转股溢价率13.50%，预计正股未来还有10%-20%的上涨空间。自复牌以来，重工转债换手率已达126%，近三日振幅11%、8%、6%，价格主要由股票投资/投机资金决定，追涨将面临较大的风险。

需要注意的是，打开涨停之后正股、转债都将大幅波动，可能阶段性出现2%-3%的套利机会，建议关注。 (完)