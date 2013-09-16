路透基点：八家银行完成台湾大同公司27.5亿台币贷款案签约--RLPC

路透香港9月16日 - 汤森路透旗下基点报导，银行界消息人士称，八家银行9月11日签署了台湾上市企业大同公司的27.5亿台币(9,300万美元)三年期再融资案。

土地银行及合作金库银行各承贷4.5亿台币，第一银行担任代理行，承贷5亿台币，三家银行皆为牵头行兼簿记行(MLAB)。

协办行彰化银行承贷4亿台币，另两家协办行--农业金库及兆丰银行各承贷3亿台币。

安泰银行及台湾企银担任经理行，分别承贷2亿台币及1.5亿台币。

先前已报导，本项无担保定期贷款案有两年展期选项，利率为一级市场商业票据(CP)利率加码100个基点，税前最低利率为2.5%。

贷款利率加码幅度将在借款方公布2013年财报之后调整。如果借款方税前净利润率高于4%，利率加码幅度将为80个基点，最低利率为2.3%。如果税前净利润率高于零但未超过4%，利率加码幅度将是90基点，最低利率为2.4%。

承贷4.50亿台币或以上者，最高综合收益111个基点，有30个基点的先付费用，并获牵头行兼簿记行头衔；

承贷3亿-4.49亿台币者，获得20基点的先付费用和协办行头衔；

承贷1亿-2.99亿台币者，获10基点费用和经理行头衔。

融资所得将作为2008年签约的一笔33亿台币五年期循环信贷的再融资。