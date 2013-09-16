《独家新闻》沙特亲王将继续持有Twitter股权，预期2014年初进行IPO

路透迪拜9月15日 - 家财万贯的沙特(沙乌地)阿拉伯亲王Alwaleed bin Talal表示，微博业者Twitter Inc(推特)股票首次公开发行(IPO)时，他将不会出售持股，他并预期Twitter的IPO将于今年底或明年初上市。

Alwaleed bin Talal是沙特阿拉伯国王阿布杜拉的家族成员，且是国际投资公司Kingdom Holding 的所有人，这位亲王在2011年底向这家社群网路媒体巨擘投资3亿美元。

“显然从他们推动的速度上来看，他们希望能够尽快进行IPO。我认为可能在今年底或明年初实现，”Alwaleed周日接受路透电话访问。

“对于我们而言，Twitter是比较偏重策略性的投资...我们已经对该公司投资3亿美元，我们在IPO时不会出售任何持股。”他并未说明他是否会在IPO时扩大买进。

Alwaleed是国际市场上动见观瞻的人物，因为他通过Kingdom Holding投资花旗集团 及新闻集团 等投资案都相当成功。

Twitter周四表示，已经向美国监管机构申请IPO，为这宗去年Facebook 上市以来最受瞩目的矽谷企业上市案迈出一步。

Alwaleed称，“该公司有3亿用户，每天发讯息数量超过5亿条，成长潜力相当庞大。”他称Twitter执行长Dick Costolo“学识渊博，非常值得信任。”

市场预期该公司上市时的市值超过100亿美元，Alwaleed预期估值还要更高。

“我们听说公司价值在140-150亿美元之间，但有一些交易是高于这个估值。我们相信公司的价值可能在这之上。”

**记取教训**

Facebook在2012年上市时一波三折，且之后股价暴跌，让消费性网路公司IPO市场冷却了近一年时间。Facebook股价7月回到IPO价格水准38美元，而在本周触及45美元之后目前处于记录高点。

Alwaleed不愿评论Twitter是否会在纽约证交所上市，以避免重蹈Facebook在Nasdaq上市的覆辙。

但这位亲王表示，“我和Costolo先生及Twitter管理团队讨论中，我提醒他们要非常审慎，不要犯下Facebook曾犯过的错误。”

“学到的教训是我们不要过度吹嘘，也不要贪心，我的意思是要提出合宜订价并切合实际。”

他并补充道，“市场可能会感到惊喜的是，Twitter移动平台相对于固定设备平台的营收比例远远高于Facebook上市时的水准。”(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)