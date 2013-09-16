香港股市：早盘触及17周高位，澳门博彩类股飙涨

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港9月16日 - 香港股市周一早盘飙涨至17周以来最高位，得益于萨默斯退出美联储主席职位角逐及澳门立法会选举结果。后者促使博彩类股录得出色表现。
萨默斯退选美联储主席的消息提振多数亚洲市场，市场原先担心这个政策强硬派人物可能加快缩减美联储激进宽松政策的步伐。
上周末亲企业团体赢得澳门立法会选举，亦提振港股。
恒生指数 上涨1.2%至23,182点，创5月22日以来。恒生国企指数 亦攀升1.2%。
香港市场本周五将适逢中秋节假日而休市。
敦沛证券副总裁黄志阳表示，“澳门立法会选举结果，加之本周稍晚的公共假期将提振博彩业收入，均支撑博彩类股大涨。”(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。