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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 13:17 BJT

香港股市：早盘触及17周高位，澳门博彩类股飙涨

路透香港9月16日 - 香港股市周一早盘飙涨至17周以来最高位，得益于萨默斯退出美联储主席职位角逐及澳门立法会选举结果。后者促使博彩类股录得出色表现。

萨默斯退选美联储主席的消息提振多数亚洲市场，市场原先担心这个政策强硬派人物可能加快缩减美联储激进宽松政策的步伐。

上周末亲企业团体赢得澳门立法会选举，亦提振港股。

恒生指数 上涨1.2%至23,182点，创5月22日以来。恒生国企指数 亦攀升1.2%。

香港市场本周五将适逢中秋节假日而休市。

敦沛证券副总裁黄志阳表示，“澳门立法会选举结果，加之本周稍晚的公共假期将提振博彩业收入，均支撑博彩类股大涨。”(完)

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