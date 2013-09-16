中国金融：审慎推进金融产品创新，严控银行业整体杠杆水平--银监会

路透北京9月16日 - 中国银行业监督管理委员会主席尚福林周一表示，将审慎推进金融产品创新，其中银行理财本质属于债权类直接融资业务，可建立专营机制，严禁利润分成和“脱实向虚”。

银监会网站刊登他的讲话并称，要严格控制银行业整体杠杆水平和总体风险水平，加强表内表外业务的内外并表。

“一些表外创新业务已经与存贷款‘互联互通’，需要对信贷类业务、理财类业务、代理类业务和有价证券投资类业务实行‘栅栏’防护，并鼓励在‘栅栏’内积极创新，”尚福林称。

针对银行理财出现的种种乱象，他表示，银行理财业务本质上是受投资人委托而开展的债权类直接融资业务，可建立专营机制，主要赚取管理费，严禁利润分成和风险兜底，严禁脱实向虚。

“要做好与信贷、理财、投资等业务的‘栅栏’隔离，严禁‘飞单’销售，严格收费管理，”他称。

尚福林并表示，要推进风险全口径并表，加强母子公司的上下并表以及表内表外业务的内外并表；同时还要推进风险全方位管理，严格控制整体杠杆水平和总体风险水平。

“有些关联交易可能带来风险的隐匿和传染，甚至出现‘蚂蚁拖死大象’的现象，”他说，“这种情况下，仅仅关注某一单点、某一条线的风险管理模式，已经很难适应形势发展，...要从单点、单线管理向立体综合管理转变。”（完）

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