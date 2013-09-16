更新版 1-中港个股：民生银行与阿里巴巴签战略框架，将推淘宝用户专属理财产品

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路透香港9月16日 - 中国民生银行股份有限公司 周一公布，与阿里巴巴（中国）有限公司签署战略合作框架协定，双方将在资金清算与结算、信用卡业务等多个范畴开展战略合作，并将推出针对淘宝用户的专属理财产品。

民生银行与阿里巴巴今天在杭州签署有关协议，双方战略合作全面启动。阿里小微金融服务集团首席执行官（CEO）彭蕾称，“与民生银行的本次战略合作是阿里小微携手银行打造金融开放平台，服务小微企业和草根消费者的第一步。”

民生银行的声明称，此次战略合作,除了传统的资金清算与结算、信用卡业务等合作外，理财业务、直销银行业务、互联网终端金融、IT科技等诸多方面也成为合作的重点，内容十分丰富。

在理财服务方面，民生银行将设计推出针对淘宝用户的专属理财产品，并通过在淘宝平台上建立淘宝店铺，实现专属理财産品及其他适宜産品的展示和綫上销售功能。

双方还已就民生银行在淘宝网开立直销银行店铺，以及民生银行直销银行电子账户系统与支付宝账户系统实现互通等事宜达成一致。在不违反相关法律法规及监管政策并且具备必要的技术条件的前提下，民生银行为直销银行提供丰富实用并符合阿里巴巴或其关联公司客户需求特点的金融産品，而阿里巴巴或其关联公司将负责利用自身渠道与资源大力促进民生银行直销银行发展。

在互联网终端金融方面，阿里巴巴或其关联公司与民生银行合作发行定制版（云OS系统）TV盒子和云手机，并联合提供産品服务；民生银行为阿里巴巴及/或其关联公司开放客户关联营销服务。

具有大数据优势的互联网企业和具有金融服务优势的商业银行纷纷涉足互联网金融领域，并积极寻找相互合作的契机。此前中国最大寿险商--中国人寿 亦与阿里巴巴签订合作协议，国寿一方面利用保险资金支持阿里巴巴在仓储物流方面的建设，另一方面通过对方的网络销售保险产品。

此外，中国最大搜索引擎企业百度 近期与华夏基金等规模居前的基金公司沟通，提出为百度平台定制的基金产品需只在百度销售。

阿里巴巴集团 是中国最大的电子商务企业，该集团已开展了对中小型企业的小额贷款业务，但只占公司核心业务很小的一部份。（完）

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