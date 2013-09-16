台湾汇市：央行于盘中口头干预，并买入美元阻升台币--交易员

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北9月16日 - 数位交易员周一午间告诉路透，台湾央行今日于台币汇市盘中口头干预频率增加，并较为大量买入美元阻升台币。交易员遇到包括央行致电查询美元卖单客户为谁，以及接近午间收盘时要求部分美元卖单暂行取消，以利午盘作价，及较为大量买入美元。
交易员指出，这些干预措施过去在台币升值过程中央行也曾采行，不过今日外资汇入量增，早盘台北外汇经纪公司成交量放大至5.28亿美元，央行对台币走升的态度谨慎，希望缓升台币，因而加大口头及买入美元的力道。
〞不算太罕见(措施)，但就是表示今天台币升值的压力大。〞其中一名交易员说。
尽管央行阻升，台币兑美元 于午盘后再度走升，盘中创逾四个月高位来到29.615。前高为5月10日报29.488。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 张喜良)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。