台湾汇市：央行于盘中口头干预，并买入美元阻升台币--交易员

路透台北9月16日 - 数位交易员周一午间告诉路透，台湾央行今日于台币汇市盘中口头干预频率增加，并较为大量买入美元阻升台币。交易员遇到包括央行致电查询美元卖单客户为谁，以及接近午间收盘时要求部分美元卖单暂行取消，以利午盘作价，及较为大量买入美元。

交易员指出，这些干预措施过去在台币升值过程中央行也曾采行，不过今日外资汇入量增，早盘台北外汇经纪公司成交量放大至5.28亿美元，央行对台币走升的态度谨慎，希望缓升台币，因而加大口头及买入美元的力道。

〞不算太罕见(措施)，但就是表示今天台币升值的压力大。〞其中一名交易员说。