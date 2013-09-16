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市场报道 | 2013年 9月 16日 星期一 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：萨默斯及叙利亚相关消息提振风险胃纳

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* 澳元/美元上涨0.90%，欧元/美元上涨0.47%，美元/日圆下跌0.44%，美元/瑞郎下跌0.56%。

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.47%，标准普尔E-mini指数上涨1.04%，美国10年期公债期货上涨，油价下跌。

* 风险性买盘再现，美元则下滑，因萨默斯意外退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角逐、美俄就叙利亚问题达成协议。东京市场今日因假期休市。

*《即时观点》萨默斯退出美联储主席职位的竞争

* 德国政治：梅克尔执政盟友CSU在巴伐利亚州选举中大获全胜

* 浏览欧洲开盘：(r.reuters.com/dec27t)(完)

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