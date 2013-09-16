《汇市简讯》欧洲开盘：萨默斯及叙利亚相关消息提振风险胃纳

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.47%，标准普尔E-mini指数上涨1.04%，美国10年期公债期货上涨，油价下跌。

* 风险性买盘再现，美元则下滑，因萨默斯意外退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角逐、美俄就叙利亚问题达成协议。东京市场今日因假期休市。